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Владимир Путин в 5-й раз вступил в должность президента России

Путин снова вступил в должность президента РФ
Путин снова вступил в должность президента РФ Авторское право Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Авторское право Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
By Euronews
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Путин в пятый раз вступил в должность президента и заявил, Россия "готова к укреплению добрых отношений со всеми странами, с мировым большинством"

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Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок. Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Путин принес присягу народу. Зорькин передал Путину символы президентской власти, в том числе президентский знак - золотой Георгиевский крест с изображением герба РФ и девиза "Польза, честь и слава" на золотой цепи.

После объявления о вступлении в должность глава российского государства выступил с речью, в которой заявил, что Россия готова к укреплению добрых отношений со всеми странами, с мировым большинством.

Гости церемонии ждут появления Путина
Гости церемонии ждут появления ПутинаGrigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Владимир Путин, президент РФ: 

"Дорогие друзья!

В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность Президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной.

Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество.

Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку и сейчас обращаюсь к каждому гражданину России.

Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу.

Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего.

Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей, твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений.

Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России.

Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития.

А это, прежде всего, народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти.

Гости церемонии от КПРФ
Гости церемонии от КПРФAlexander Nemenov/Pool Photo via AP

Наши решения по развитию страны и регионов должны быть эффективными и справедливыми, повышать благосостояние, качество жизни российских семей.

Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство.

Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру.

Повторю: разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга.

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Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.

В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными, открывать для России новые горизонты как уже не раз бывало в нашей истории.

Но нам важно помнить и ее уроки, не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений. Поэтому наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам, обеспечивать поступательность и стабильность развития, единство и независимость страны.

При этом стабильность не означает косность. Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед.

Мы видим, как изменилась атмосфера в обществе, как высоко ценятся сегодня надежность, взаимная ответственность, искренность, порядочность, благородство и мужество. Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах.

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Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой – межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, стране-цивилизации, объединенной русским языком и нашей многонациональной культурой.

На церемонию приехал и американский актер Стивен Сигал
На церемонию приехал и американский актер Стивен СигалAlexander Nemenov/Pool Photo via AP

Дорогие друзья!

Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие, использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну: результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей.

Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину, знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу, наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня.

Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным.

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Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!"

Это уже пятый срок Путина на посту главы государства. Два первых продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, второй - с 2018 года. После внесения изменений в основной закон в 2020 году он смог баллотироваться на выборах в 2024 году, которые выиграл с рекордным официальным результатом - 87,28% голосов.

Начавшийся срок полномочий Путина завершится 7 мая 2030 года. Таким образом он, скорее всего, станет самым долго правящим главой России за последнее столетие, обойдя советского диктатора Иосифа Сталина.

В ЕС инаугурация Путина вызвала некоторые разногласия. Представители целого ряда стран заявили, что не примут в ней участия. 

Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности: "Инаугурация Путина. После долгих обсуждений с государствами-членами я направил всем им послание, в котором говорится, что, по моему мнению, правильнее всего не посещать эту инаугурацию. Я посоветовал не делать этого, и я думаю, что большинство стран-членов не будут присутствовать. Я думаю, что это правильное решение. Опять же, Путин - это человек, осужденный Международным уголовным судом. Вначале речь шла о государствах-членах - должны мы присутствовать, не должны? На каком уровне? Послы, поверенные в делах. Но для меня позиция была ясна. Украинцам и многим людям в мире будет очень сложно это понять, ведь мы считаем Путина, осужденного Международным уголовным судом, ответственным за войну в Украине. А эти выборы мы оспариваем, потому что они не были ни свободными, ни честными, так что присутствовать на инаугурации - это было бы явным противоречием. Поэтому я посоветовал членам Совета не посещать это мероприятие. И я надеюсь, что многие из них, большинство из них, последуют этому совету. Каждое государство-член имеет полное право решать, ехать или не ехать, но я надеюсь, что большинство не поедет".

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Однако Франция, Венгрия и Словакия, в отличие от большинства европейских стран, решили отправить своих представителей на церемонию.

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