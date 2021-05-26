ID-карты в Британии: спор о конфиденциальности

Последние 70 лет британцы обходятся без удостоверений личности. Закон об обязательном документе был отменён по окончании Второй мировой. Великобритания остаётся одной из немногих стран в Европе без общенационально паспорта. Пока.

Попытка ввести его предпринималась в 2010-ом. Но под давлением общественности от инициативы власти отказались.

Фил Бут, британский правозащитник: "За десятилетия ID-удостоверения превратились из простых картонных или пластиковых карт с фотографиями в, своего рода, смарт-карты, которые содержат информацию в цифровом формате. Это гигантские базы данных для правительства. Цель их применения - вот что вызывает возражения. __По всей Европе мы наблюдаем, как набирает обороты оцифровка идентификационных удостоверений. В одних странах этот процесс контролируется в большей степени гражданами, но в других - правительством. Мои соотечественники не особенно желают, чтобы правительство вмешивалось во все сферы их жизни".

В настоящее время, у британских властей в разработке два плана касательно введения нового общенационального документа.

Тайг Энрайт, корреспондент Euronews:

"Первый вариант - предъявлять ID-карту с фото при голосовании. Хотя фальсификации на выборах здесь - чрезвычайно редки. Второй - создать систему, при которой пользователи Интернета подтверждали бы свою личность с помощью цифрового идентификатора. По плану, он будет использоваться для доступа к госуслугам, таким как социальное обеспечение и здравоохранение".

Интернет-компании также заинтересованы в применении цифоровой идентификации.

Кэтрин Холден, IT-специалист: "Независимо от того, подаёте ли вы удалённо заявку на получение работы, или оформляете ипотеку - вам нужно пройти множество различных этапов проверки, и необходимо многократно подверждать свою личность. И цифровая идентификация, по правде говоря, способна устранить бюрократические преграды, избавить людей от бумажной волокиты. Это очень быстрый, безопасный и надёжный способ".

В этот раз, проект не предполагает создания большой базы даных. Но риски по-прежнему существенны, утверждают оппоненты.

Джим Киллок, исп. директор Open rights group: "Нам говорят, что собирать и проверять данные будут частные независимые компании. И правительству их передавать не станут. Но это не значит, что проблем не возникнет. Во властных структурах всегда найдутся люди, которые посчитают эту информацию им полезной".

Британские власти всерьёз намерены ввести ID-удостоверения. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Чего не скажешь о настроениях в британском обществе.