"Правительство готово пожертвовать правами британских граждан, которые влюбились за границей, ради сокращения чистой миграции", - говорят правозащитники.

РЕКЛАМА

"Все это невероятно разозлило меня, - рассказывает Кэтрин Уорд, - Это самые личные вещи в жизни людей: кого ты любишь, где живешь... И тут появляется правительственное объявление, которое лишает вас возможности контролировать все это".

"Этому нет абсолютно никакого оправдания", - подчеркивает женщина.

Как и десятки тысяч британцев по всей стране Кэтрин пострадала от новых правил выдачи семейных виз, объявленных правительством в прошлый понедельник.

С апреля 2024 года британские граждане или люди, уже обосновавшиеся в Великобритании, должны будут доказать, что они зарабатывают 38 700 фунтов стерлингов (45 233 евро), прежде чем их зарубежный партнер сможет жить с ними.

Согласно данным HM Revenue and Customs, только 27 % населения зарабатывают столько или больше.

Кэтрин и ее партнер из Иордании живут в Лондоне вместе. Они приехали после пандемии COVID, чтобы быть ближе к престарелым родителям Кэтрин, но теперь она опасается, что их совместный доход не будет соответствовать установленному правительством. Что еще хуже, ее работа находится под угрозой, и перед парой встает мрачная перспектива либо расстаться, либо обоим вернуться в Иорданию.

Она "благодарит" себя за то, что у них нет детей.

"Это огромный источник стресса", - сказала она в интервью Euronews, рассказав, что новости об изменениях заставили ее регулярно срываться на слезы.

"Я не могу представить, каково это - месяцами просто ждать, произойдут ли эти огромные изменения в вашей жизни или нет", - рассказывает она.

A British Airways plane in 2010. Sang Tan/AP

Для ее партнера, который, по ее словам, пошел на огромные жертвы, чтобы быть с ней в Британии, новые правила также стали сильным ударом.

"Политики продолжают внушать, что если вы здесь как мигрант, то вам не рады. Даже если это не так, я думаю, что эти идеи все равно проникают в общество", - говорит он.

Консервативное правительство Великобритании объявило о спорном изменении в рамках более широкого пакета мер, направленных на снижение чистой миграции, которая в последние годы достигла рекордного уровня. По словам министров, это позволит семьям содержать себя самостоятельно.

Кэтрин заявила, что эта политика идет вразрез с якобы поддерживаемыми правыми традиционными ценностями, такими как брак и семья, поскольку более бедные семьи сталкиваются с перспективой вынужденного изгнания или разлуки с детьми и близкими.

Наблюдатели отмечают, что эти правила фактически запрещают британцам жениться на иностранцах, поскольку 73 % населения страны не могут соответствовать уровню указанного дохода.

Правительство проигнорировало рекомендации Консультативного комитета по миграции о необходимости снижения минимального дохода и не обращает внимания на то, какую пользу мигранты приносят Великобритании, сообщает openDemocracy.

О планах правительства сообщил министр внутренних дел Джеймс Клеверли Ben Birchall/PA

Другие отмечают, что новый порог дохода в 38 700 фунтов стерлингов - по сравнению с 18 600 фунтами стерлингов - означает, что брак с британцем, не являющимся гражданином Великобритании, теперь возможен только для людей с высоким уровнем дохода.

"Почему право влюбляться и строить жизнь с тем, кого вы выберете, зависит от того, сколько вы зарабатываете?" - спрашивает Джозефина Уитакер-Йилмаз, менеджер по политике и связям с общественностью Praxis, британской группы по защите прав мигрантов.

"Это в корне неверно", - полагает она.

РЕКЛАМА

По данным Управления национальной статистики, медианный годовой валовой заработок работников с полной занятостью в Великобритании в апреле 2023 года составлял 34 963 фунта стерлингов (40 867 евро).

Правительство ожидает, что изменения в семейных визах приведут к сокращению чистой миграции на 10 000 человек в год. За 12 месяцев к июню 2023 года чистая миграция по семейным визам составила 39 000 человек.

Отметив, что эта политика демонстрирует "бездушное пренебрежение" к жизни людей, Уитакер-Йилмаз сказала, что она может оказать "крайне пагубное" влияние на психическое здоровье тех, кого это коснется, особенно детей, разлученных со своими родителями.

В то же время она может вынудить людей стать нелегальными мигрантами, если они хотят остаться со своей семьей, но не могут продлить визу.

"Правительство готово пожертвовать правами британских граждан, которые влюбились друг в друга за границей, ради сокращения чистой миграции", - сказала она.

РЕКЛАМА

Изменения, вероятно, будут оспорены в суде, поскольку они могут противоречить праву на семью в соответствии с Законом о правах человека 1998 года и Европейской конвенцией по правам человека.

Уитакер-Йилмаз сказала, что эти поправки в законодательство непропорционально ударят по женщинам и молодым людям, которые, как правило, получают более низкую зарплату, и выразила обеспокоенность тем, что произойдет с теми, кого они затронут, в ближайшие недели и месяцы.

"Политические решения, которые приняло правительство, имеют весьма серьезные последствия для жизни людей. Мы видим, что многие чувствуют себя бессильными после таких действий правительства, их охватывает настоящий гнев", - подчеркивает правозащитница.