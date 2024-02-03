Первым министром Северной Ирландии стала вице-президент Шинн Фейн

By Euronews

Впервые представитель националистов возглавит правительство Северной Ирландии

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Вице-президент Шинн Фейн Мишель О'Нил была назначен первым министром в правительстве, которое по условиям мирного соглашения 1998 года делит власть между двумя основными общинами Северной Ирландии: британскими юнионистами, которые хотят остаться в составе Великобритании, и ирландскими националистами, стремящимися к объединению с Ирландией. Северная Ирландия была создана как юнионистская часть Великобритании с протестантским большинством населения в 1921 году после получения независимости Ирландской Республикой.

Одна сторона не может управлять страной без согласия другой. За последние два года работа правительства сократилась вдвое после того, как Демократическая юнионистская партия вышла из него в знак протеста против торговых вопросов, связанных с Brexit.

О'Нил разделит власть с заместителем первого министра Эммой Литтл-Пенгелли из DUP. Они будут равны, но О'Нил, чья партия получила больше мест в Ассамблее Северной Ирландии на выборах 2022 года, будет носить более престижный титул.

Бывший лидер DUP Эдвин Путс был избран спикером палаты.