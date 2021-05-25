Девушке Протасевича Софье Сапеге грозят уголовным делом

Российские власти получили от Минска информацию о задержании россиянки Софьи Сапеги, спутницы бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что Сапегу задержали на 72 часа на основании «подозрений в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений». В течение трёх суток должно быть принято решение либо об освобождении россиянки, либо о мере пресечения в рамках уголовного дела. Где она находится сейчас, в каком состоянии и как относится к происходящему, в министерстве не уточняют.

Софью Сапегу называют девушкой Романа Протасевича. Они вместе летали в отпуск в Грецию, вместе же их сняли с рейса Афины-Вильнюс после принудительной посадки в Минске в воскресенье. По словам матери россиянки Анны Дудич, Сапегу отправили в столичный изолятор на улице Окрестина, который получил мировую известность после массовых жалоб на пытки, побои и изнасилования.

Официальное уведомление о задержании Софьи Сапеги и информацию о её статусе российский МИД не мог получить два дня. В понедельник на фоне кампании с требованием добиться освобождения россиянки глава ведомства Сергей Лавров говорил, что дипломаты просили обеспечить консульский доступ к задержанной. Сегодня в ходе очередного брифинга в Кремле сообщали, что не имеют информации о Сапеге, но надеются, что «она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения законов».

Заместитель генерального прокурора Александр Буксман пообещал, что Москва будет защищать Сапегу, но в том случае, если будут нарушены её права. Принудительную посадку самолёта Ryanair Москва считает обоснованной и соответствующей международным нормам. МИД России ссылается на объяснения белорусской стороны о том, что была угроза теракта, а решение о посадке принимал командир воздушного судна. Ryanair расценивает произошедшее как «государственное пиратство» и угон самолёта. Так же эти события восприняли в ЕС, США и многих других странах.

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с событиями вокруг посадки в Минске самолета... Posted by Maria Zakharova on Monday, May 24, 2021

Освобождения Сапеги и Протасевича тем временем потребовали Евросоюз, НАТО и ООН. Её мать Анна Дудич, как пишет РБК, обратилась с просьбой о помощи к президенту России Владимиру Путину и в МИД. При этом она опровергла слова Лаврова о том, что министерство связывалось с семьёй задержанной.

Отец россиянки Андрей Сапега в интервью телеканалу «Дождь» назвал её «аполитичным человеком». Он считает «сложными» её отношения с Романом Протасевичем, при этом отметил, что Сапега скрывала от семьи, с кем летала в Грецию.

«Новая Газета» пишет, что последние пять лет Софья прожила в Вильнюсе. Она переехала в Литву после окончания минской школы и учится в Европейском гуманитарном университете. В окружении Сапеги считают её задержание местью за отношения с сооснователем проекта Nexta. Белорусские активисты пишут, что её могут использовать для давления на Протасевича.