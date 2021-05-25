Международная изоляция Минска растёт

Международная изоляция Беларуси ощущается все сильнее: премьер-министр Великобритании предупредил во вторник руководство Республики о последствиях, которые будет иметь инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. "Видео с Романом Протасевичем вызывает глубокую тревогу", - написал Борис Джонсон в Twitter.

"Посягательством на безопасность коммерческой авиации" назвал случившееся в воскресенье с белорусским оппозиционером и его подругой Госдепартамент США. Здесь подчеркнули, что действия официального Минска "поставили под угрозу жизни людей".

Литва обратилась к Еврокомиссии с просьбой заморозить проекты трансграничного сотрудничества с Беларусью стоимостью более 80 млн евро. Об этом во вторник заявил в Сейме министр иностранных дел.

Международная и Европейская федерации журналистов, базирующиеся в Брюсселе, охарактеризовали арест белорусскими властями одного из основателей телеграм-канала NEXTA как "акт гостерроризма". "Репортеры без границ" (RSF) призвали белорусские власти освободить Протасевича.

"Приостановка полётов над Беларусью не решает реальной проблемы, - заявила в свою очередь экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. - Проблема заключается в террористическом режиме, который сфальсифицировал выборы в прошлом году, регулярно нарушает конституцию и международное право. Режим Лукашенко представляет угрозу для региональной и европейской безопасности. Единственное решение - проведение свободных, честных выборов и демократических реформ".

Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Государственная полиция Латвии начала расследование в связи с экстренной посадкой в Минске, сообщает местное агентство ЛЕТА, поскольку "на борту находились двое граждан страны".

Европа могла бы объективно провести разбирательство по инциденту с самолетом Ryanair, прежде чем выступать с рекомендациями об ограничении на использование воздушного пространства над Беларусью, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ. Песков добавил, что такое поспешное решение ЕС "вызывает сожаление у Москвы".

В телефонном разговоре с белорусском министром иностранных дел Владимиром Макеем его российский коллега Сергей Лавров приветствовал готовность Минска предоставить необходимые материалы по событиям 23 мая.

В Пекине призвали стороны "проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации", так как "факты инцидента еще не ясны".

Между тем продолжаются репрессии в отношении противников Александра Лукашенко. К семи годам колонии приговорён во вторник сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца по обвинению в организацию массовых беспорядков. Ещё шесть активистов получили по 4 и 5 лет лишения свободы. Могилёвский областной суд заседал в закрытом режиме.