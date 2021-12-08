Белорусские следователи предъявили окончательное обвинение гражданке России Софье Сапеге по четырем статьям УК, среди которых разжигание социальной вражды и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

"Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается. Предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса, среди них – разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов", - отметил Гора.

В ближайшее время уголовное дело будет предъявлено для ознакомления.

В Следственном комитете считают, что Сапега администрировала телеграм-канал "Чёрная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников силовых ведомств. Позже государственное телевидение Беларуси продемонстрировало видеозапись, на которой девушка признается в том, что вела этот канал.

Сапегу задержали в мае в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Ранее Следственный комитет сообщал, что и Сапега, и Протасевич сотрудничают со следствием. Летом их перевели из СИЗО под домашний арест.

Белорусский правозащитный центра "Весна" считает Сапегу и Протасевича политическими заключенными.