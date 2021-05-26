СБ ООН обсудит арест белорусских оппозиционеров

Официальная Рига ограничила свое воздушное пространство и аэропорты для авиаперевозчиков Беларуси, с другой стороны, латвийские самолеты не смогут пользоваться на прежнем уровне аэропортами соседнего государства.

А в понедельник вечером в столице Латвии флаг белорусской оппозиции появился вместо государственного флага Беларуси на постаменте среди флагов стран-участниц хоккейного чемпионата.

Тем же вечером участники саммита ЕС приняли единогласное решение "закрыть" небо Беларуси, национальным авиаперевозчикам стран-членов Евросоюза рекомендовано не входить в воздушное пространство республики, а самолеты "Белавиа" не смогут приземляться в аэропортах стран сообщества.

Евросоюз планирует ввести и новые ограничительные меры как против экономических субъектов Беларуси, так и против физических лиц.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская эти шаги в отношении действующей белорусской власти приветствовала: "Такое внимание со стороны демократических государств, свидетельствующее о растущей политической изоляции Лукашенко, помогает понять обществам в разных странах, что именно происходит в Беларуси, и это понимание приведет наверняка в итоге к переговорам, касающимся организации и проведению новых выборов".

К таким действиям со стороны ЕС и США привел перехват в воскресенье в воздушном пространстве Беларуси лайнера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

На борту находились белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега.

Оба журналиста были задержаны в терминале аэровокзала и взяты под стражу.

В провластных белорусских телеграм-каналах были распространены видео, на которых и Протасевич, и Сапега якобы признаются во вменяемом им в вину экстремизме.

Требования немедленного освобождения обоих инакомыслящих прозвучали и из европейских столиц, и из Вашингтона, и из штаб-квартиры НАТО.

Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы: "Мы должны довести до сведения белорусского диктатора это трансатлантическое послание. Я рад подчеркнуть, что США объединили свои усилия с Евросоюзом, это наша общая цель и задача - мы все рассматриваем происшедшее как крупный международный инцидент".

Сегодня в Нью-Йорке по требованию Эстонии, Франции и Ирландии созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН, на нем при закрытых дверях будет рассмотрена ситуация с арестом Романа Протасевича и Софьи Сапеги.