Казань: учителей и сотрудников школы нагрядят

В Российском руководстве обсуждают возможности ужесточения контроля над гражданским оружием — как одну из мер предотвращения трагедий, подобных случившейся в Казани. Среди других вопросов — усиление охраны школ: в минобразования готовы уже в ближайшее время представить единые требования к обеспечению безопасности.

Владимир Путин, президент России:

"О чём хотел бы сказать особо? И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали собой. <...> Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии".

19-летнего стрелка отправляют на психиатрическое освидетельствование в московский Институт им. Сербского. В следственном комитете России заявили, что в прошлом году ему "был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга". Следователи придерживаются мнения, что нападавший действовал в одиночку и не был связан с экстремистскими группами, и потому нет оснований квалифицировать случившееся как терроризм.

Жертвами стрельбы в казанской гимназии стали 9 человек, 23 ранены. Восемь пострадавших — пятеро детей и четверо взрослых — были доставлены санитарным самолетом на лечение в Москву. Трое уже прооперированы, двое из них остаются в состоянии крайней степени тяжести.

Ученики гимназии с понедельника выйдут на занятия — в соседних школах, но со своими учителями.