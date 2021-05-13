Казанского стрелка проверят на вменяемость в Москве

Напавшему на школу в Казани и устроившему там стрельбу Ильназу Галявиеву психиатрическую экспертизу проведут в Москве, в институте Сеорбского.

Специалисты должны установить, было ли у него психическое расстройство, отвечал ли он за свои действия, и, самое главное, был ли вменяемым в момент совершения массового убийства. Экспертизу назначили по просьбе дознавателей, которые сообщили, что неадекватное поведение стрелка препятствует полноценному проведению с ним следственных действий.

Светлана Петренко, руководитель пресс-службы СК РФ: "Он не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога. Но ранее он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга".

В среду Ильназ Галявиев устроил стрельбу в 175-ой казанской школе, в которой ранее учился.

Там погибли девять человек - семеро детей, учительница, попытавшаяся спасти учеников, и ее коллега.

Свыше 20 человек получили ранения разной степени тяжести.

Восемь пострадавших были доставлены санитарным самолетом для лечения в российскую столицу.