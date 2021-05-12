Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в казанской гимназии

Советский районный суд Казани санкционировал заключение под стражу 19-летнего Ильназа Галявиева, задержанного после вооружённого нападения на школу №175. По словам следователя, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы. Галявиев в суде заявил, что с запрашиваемой мерой пресечения согласен. Он признал свою вину.

По данным следствия, Ильназ Галявиев пришёл в школу во вторник утром, открыл огонь по сотрудникам и учащимся, установил рядом с помещениями для младших классов и привёл в действие взрывное устройство, а затем начал обходить классы. В общей сложности следователи насчитали как минимум 17 выстрелов в здании учебного заведения.

Жертвами нападения стали 9 человек: двое взрослых и семеро школьников. Ещё более 20 пострадавших госпитализированы.

Галявиев сказал в суде, что в данный момент не страдает от каких-либо тяжелых заболеваний.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что у Галявиева было выявлено заболевание головного мозга, родные и близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в поведении мужчины. В ведомстве подчеркнули, что полноценные следственные действия с участием обвиняемого вести невозможно из-за его "неадекватного поведения". На опубликованной видеозаписи одного из первых допросов задержанный в состоянии крайнего возбуждения называет себя "богом" и рассказывает, что всех ненавидит, а летом "стал ещё больше ненавидеть".

Галявиев имел право на охотничье оружие. С ружьём он прошёл по улице от дома до школы, при этом никто из прохожих, по последним данным, не сообщил об этом в полицию.

12 мая в Татарстане объявлен день траура по жертвам нападения на школу. В среду похоронили восемь человек, в числе которых - Эльвира Игнатьева, преподавательница английского. По сообщениям СМИ, она пыталась закрыть собой одного из учеников.

В больницах остаются 23 человека. Пятеро детей и четверо взрослых перевезены для лечения в Москву. Один мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.

У здания школы возник стихийный мемориал; люди приносят туда цветы и игрушки. Ученики гимназии на время ремонта продолжат учёбу в других заведениях.