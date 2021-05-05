На Лукашенко подали жалобу в Германии

Немецкие адвокаты от имени десяти белорусов обратились в Федеральную прокуратуру Германии с иском против президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Заявители утверждают, что при разгоне акций протеста, которые начались прошлым летом после президентских выборов, были совершены преступления против человечности. Юристы по запросу клиентов требуют от Германии провести независимое расследование в соответствии с "универсальной юрисдикцией", которая позволяет наказывать за преступления, совершенные в любой части света.

Кейт Брэди, Euronews: "В последние годы мы наблюдаем, что немецкие суды занимаются подобными делами. Они, в частности, касались действий сирийского режима. Сейчас мы определенно видим, что иски поступают и из других стран. Создан прецедент: немецкие суды готовы рассматривать такие дела".

После президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестами, страны Запада приняли санкции в отношении ряда белорусских компаний и физических лиц. Лукашенко заявил, что санкции не должны оставаться без ответа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: "Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения. Просто скажу, что бы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат".

Президентские выборы в Беларуси состоялись 20 августа прошлого года. Оппозиция, а затем ЕС и США назвали объявленные итоги голосования сфальсифицированными. Страну охватили массовые протесты. Лукашенко неоднократно заявлял, что за ними стоит Запад.