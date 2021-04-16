Российские дипломаты высланы из Польши за связи со спецслужбами РФ

Объявленные Варшавой персонами нон грата российские дипломаты "поддерживают тесную связь со спецслужбами РФ", а потому их пребывание в стране представляет "реальную угрозу польским интересам". Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин. По его словам, данные выводы сделаны национальным Агентством внутренней безопасности. Имена тех, кому предстоит вернуться домой, пока не называются.

Ранее в МИД Польши отметили, что 15 апреля российскому послу Сергею Андрееву была вручена соответствующая нота, основанием же для высылки троих сотрудников российского диппредставительства послужили "нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление ими деятельности во вред Польше". В ведомстве также выразили солидарность с решениями, принятыми накануне США в отношении Москвы из-за "враждебных действий" последней. Речь идет о союзнической поддержке новых санкций, под которые попали 16 российских организаций и столько же частных лиц. Их обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2020 года и масштабной кибератаке на правительственную сеть Соединенных Штатов. Из этой страны на родину также вернуться десять дипломатов.

Москва пригрозила Варшаве жестким ответом. "Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21 века", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова известия о вызове в МИД Польши российского посла.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал республику "верным сателлитом США, который подтявкивает любому американскому выступлению в этом плане". Председатель же комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил об "очередном показательно русофобском жесте".

За последние месяцы более 20 российских дипломатов были высланы из европейских стран, в том числе из Австрии, Болгарии, Чехии, Швеции и Норвегии. Всего две недели назад в Россию вернулись два сотрудника посольства РФ в Риме, подозреваемые в шпионаже. По данным местных правоохранителей, российский военный и его непосредственный начальник получали в обмен на вознаграждение от старшего офицера национальных ВМС документы, касающиеся итальянской сферы обороны и НАТО.

Во французских спецслужбах происходящее называют "второй волной", называя "первой" высылку 160 сотрудников российских диппредставительств из западных стран весной 2018 года после отправления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля,