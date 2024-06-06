By Euronnews и AP, EBU

В Военно-медицинском институте в Варшаве умер солдат 1-й бронетанковой бригады, получивший ножевое ранение от мигранта на беларуско-польской границе. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Генеральный штаб Главного командования Вооруженных сил Польши.

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В Военно-медицинском институте в Варшаве умер солдат 1-й бронетанковой бригады, получивший ножевое ранение от мигранта на границе Польши и Беларуси. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Генеральный штаб Главного командования Вооруженных сил Польши. "Несмотря на оказанную помощь на месте нападения на границе с Беларусью и усилия врачей, его жизнь спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Нападение произошло 28 мая. Тогда через границу пыталась прорваться группа из 50 мигрантов, они вели себя агрессивно, бросали в пограничников камни и палки. Один из них через забор ударил ножом солдата в область груди. Другой ранил солдата ножом, примотанным к длинной палке. Еще на одного патрульного мигрант напал с разбитой бутылкой. Солдат получил травмы лица, его госпитализировали.

31 мая еще двое польских солдат получили ранения при столкновении с мигрантами на границе с Беларусью. Один из них получилперелом основания черепа, у него также диагностировали повреждение глазницы.

Светлана Тихановская выразила соболезнования в связи со смертью польского солдата, получившего ранение на границе с Беларусью.

Из-за искусственно созданного Лукашенко миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши уже не в первый раз гибнут люди. Он не в первый раз использует нерегулярных мигрантов как оружие в своих политических играх. Он не в первый раз нарушает принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность территории польского государства. За это, как и за смерти людей на границе, он должен нести ответственность Светлана Тихановская лидер оппозиции Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности в связи с ситуацией на границе с Беларусью, он пройдет 10 июня.