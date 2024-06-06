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В Варшаве умер польский солдат, получивший ножевое ранение от мигранта на границе

Металлический барьер, который Польша установила вдоль границы с Беларусью, в Беловежской пуще, 29 мая 2024 г.
Металлический барьер, который Польша установила вдоль границы с Беларусью, в Беловежской пуще, 29 мая 2024 г. Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronnews и AP, EBU
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В Военно-медицинском институте в Варшаве умер солдат 1-й бронетанковой бригады, получивший ножевое ранение от мигранта на беларуско-польской границе. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Генеральный штаб Главного командования Вооруженных сил Польши.

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В Военно-медицинском институте в Варшаве умер солдат 1-й бронетанковой бригады, получивший ножевое ранение от мигранта на границе Польши и Беларуси. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на Генеральный штаб Главного командования Вооруженных сил Польши. "Несмотря на оказанную помощь на месте нападения на границе с Беларусью и усилия врачей, его жизнь спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Нападение произошло 28 мая. Тогда через границу пыталась прорваться группа из 50 мигрантов, они вели себя агрессивно, бросали в пограничников камни и палки. Один из них через забор ударил ножом солдата в область груди. Другой ранил солдата ножом, примотанным к длинной палке. Еще на одного патрульного мигрант напал с разбитой бутылкой. Солдат получил травмы лица, его госпитализировали.

31 мая еще двое польских солдат получили ранения при столкновении с мигрантами на границе с Беларусью. Один из них получилперелом основания черепа, у него также диагностировали повреждение глазницы.

Светлана Тихановская выразила соболезнования в связи со смертью польского солдата, получившего ранение на границе с Беларусью.

Из-за искусственно созданного Лукашенко миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши уже не в первый раз гибнут люди. Он не в первый раз использует нерегулярных мигрантов как оружие в своих политических играх. Он не в первый раз нарушает принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность территории польского государства. За это, как и за смерти людей на границе, он должен нести ответственность
Светлана Тихановская
лидер оппозиции Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности в связи с ситуацией на границе с Беларусью, он пройдет 10 июня.

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