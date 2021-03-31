Италия высылает двух сотрудников посольства РФ, подозреваемых в шпионаже. Об этом заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо в Facebook, отметив, что главе дипмиссии России Сергею Разову был выражен официальный протест.

Ранее стало известно о задержании в Риме в момент передачи секретных сведений офицера при российском посольстве и старшего офицера ВМС Италии (капитана фрегата). Расследование в их отношении вели в течение нескольких месяцев спецподразделения карабинеров и спецслужбы. По их данным, российского военного интересовали не только документы, касающиеся итальянской сферы обороны, но и НАТО. О каких конкретно сведениях идет речь, пока не сообщается. Не называются и имена фигурантов дела. По информации местных СМИ, за каждые переданный пакет документов итальянский капитан получал по пять тысяч евро.

In occasione della convocazione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’ambasciatore... Posted by Luigi Di Maio on Wednesday, March 31, 2021

Как отмечает газета Corriere della Sera, дипломатический статус российского офицера не позволил итальянский стороне его арестовать. Кроме него выдворен из страны и его непосредственный начальник.

В заявлении сотрудники российского посольства отметили, что считают "нецелесообразным" комментировать случившееся в настоящий момент, и выразили надежду, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии.