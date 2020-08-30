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Франция

Госизмена: французский офицер мог передать секретные документы России

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 Мария Горковская
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Госизмена: французский офицер мог передать секретные документы России
Авторское право  AP Photo/Francois Mori
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Офицеру вооруженных сил Франции предъявлены обвинения в госизмене и передаче иностранной державе сведений, составляющих военную тайну. По сообщениям местных СМИ, подполковник, проходивший службу на базе НАТО в Неаполе, мог передать секретные документы российским спецслужбам.

Глава Минобороны Флоранс Парли не подтвердила, но и не опровергла данную информацию, заявив, что в отношении подозреваемого уже начата судебная проверка: "Мы приняли все необходимые меры. Теперь свою работу должны выполнить судебные органы, соблюдая при этом тайну следствия".

Оборонное ведомство обратилось в прокуратуру еще 22 июля, началось расследование. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности задержали военнослужащего 21 августа во время его отпуска во Франции, накануне отъезда в Италию. Сейчас он находится в парижской тюрьме Санте.

В НАТО поступившую информацию пока никак не прокомментировали.

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