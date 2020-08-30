Госизмена: французский офицер мог передать секретные документы России

Офицеру вооруженных сил Франции предъявлены обвинения в госизмене и передаче иностранной державе сведений, составляющих военную тайну. По сообщениям местных СМИ, подполковник, проходивший службу на базе НАТО в Неаполе, мог передать секретные документы российским спецслужбам.

Глава Минобороны Флоранс Парли не подтвердила, но и не опровергла данную информацию, заявив, что в отношении подозреваемого уже начата судебная проверка: "Мы приняли все необходимые меры. Теперь свою работу должны выполнить судебные органы, соблюдая при этом тайну следствия".

Оборонное ведомство обратилось в прокуратуру еще 22 июля, началось расследование. Сотрудники Главного управления внутренней безопасности задержали военнослужащего 21 августа во время его отпуска во Франции, накануне отъезда в Италию. Сейчас он находится в парижской тюрьме Санте.

В НАТО поступившую информацию пока никак не прокомментировали.