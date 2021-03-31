Кешбэк за Черноморское побережье : куда едут российские туристы?

С 1 апреля очередная страна готова принимать российских туристов – Кипр. Для местных властей РФ - по-прежнему «красная» зона, а значит, прежде чем отправиться на белоснежные пляжи, путешественникам придется выполнить ряд определенных обязательств: сдать два ПЦР-теста на коронавирус - не позднее чем за 72 часа до вылета и по прибытии на остров, а также зарегистрироваться на сайте Cyprus FlightPass за сутки до начала отдыха. Зато карантин с видом на море им больше не грозит.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, ввиду почти полного отсутствия средиземноморских выездных направлений у Кипра есть все шансы занять лидерские позиции. Хотя и здесь не все «гладко».

- Страна открывается, готова выдавать визы (электронные визы, которые позволяют въехать только на территорию Кипра - прим. ред.), но многие отели законсервированы. К тому же прямых рейсов нет. Пока формировать пакеты можно, лишь включая в них билеты на стыковочные рейсы, что ведет к повышению цен на 20-25%. Недельный тур обойдется примерно в 80 тысяч рублей. Около 70% туристов на Кипре будут самостоятельными, - говорит эксперт.

Среди стран ЕС, кроме Кипра, россиян готовы встретить в Греции. Условия схожие с одним отличием, но довольно неприятным: после прибытия придется провести семь дней на карантине. С 22 марта страна увеличила квоту по приему россиян до 4 тысяч человек в неделю. Пока речь идет лишь о тех, у кого уже есть шенгенская виза. Полностью открыть курорты для отдыхающих из РФ местные власти планируют с 14 мая.

коронавирус в Риме Alessandra Tarantino/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

От посещения стран Евросоюза россиян останавливает не только невозможность отправиться туда в туристических целях даже при наличии действующей визы (например, в Германию или Францию) и открытого прямого авиасообщения, но и условий пребывания в этих государствах на фоне пандемии . Как отмечает Ломидзе, из-за закрытых магазинов и ресторанов, введения комендантского часа, ограничений на передвижение между регионами даже Испания и Италия стали для россиян «не интересны».

Среди по-прежнему закрытых для туристов из РФ Болгария, Исландия, которая в то же время принимает всех привитых сертифицированной для использования Европейским медицинским агентством вакциной от коронавируса, почти все азиатские государства (с 1 июля россияне смогут прибыть на остров Пхукет в Таиланде без пребывания на карантине), некоторые африканские (со 2 апреля путешественники смогут отправиться на Сейшельские острова с результатами ПЦР-теста) и латиноамериканские страны, Австралия, Новая Зеландия.

По данным Ассоциации туроператоров России, сегодня основной выездной турпоток приходится всего на шесть стран, которые открылись для соотечественников еще в 2020 году, наладили прямое авиасообщение с РФ и пускают туристов при предоставлении отрицательного ПЦР-теста на границе с некоторыми вариациями. Это Сербия, требующая заполнить дополнительную электронную анкету «бюджетная» Турция (неделя в отеле 3* "все включено" обойдется в 50 тысяч рублей), подорожавшие с 2019 года в восемь раз ОАЭ (из-за отсутствия чартеров цены выросли на 60-70% - до 90 тысяч рублей), удовлетворяющая запрос россиян на Карибы на фоне закрытия Доминиканской республики Куба («средний» сегмент – 100-120 тысяч рублей), Мальдивы и вовсе не требующая сдать анализы на коронавирусы заранее Танзания, в первую очередь Занзибар («премиальный» сегмент - от 150-180 тысяч рублей). Именно благодаря этим странам, по итогам 2020 года, выездной поток сумел достичь хотя бы 30-35% от уровня «допандемийного» 2019 года, тогда как в целом отрасль упала на 70%.

Танзания Ben Curtis/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

На прошлой неделе стало известно, что с 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение еще с шестью странами - Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Но, по мнению эксперта, лишь последние две смогут внести «некое разнообразие» в картину выездного туризма. По прогнозам, до Шри-Ланки до конца года могут добраться несколько десятков тысяч россиян, несмотря на долгие перелеты и необходимость сдать большое количество ПЦР- тестов (один за 96 часов до прибытия, еще два после, если тур длится не более недели, или три, если путешественник рассчитывает здесь задержаться дольше).

«Экскурсионный» же Узбекистан может в итоге и не найти свою «нишу».

- Узбекистан остается дорогим направлением. Только перелет туда всегда стоил 20-25 тысяч рублей. При этом у нас Бурятия и с перелетом, и с экскурсионной программой стоит столько же, - говорит Ломидзе. – Да и в целом, с Россией у нас складывается интересная картина: по акции раннего бронирования, когда действует скидка до 30%, отечественные направления оказались на 30-50% активнее, чем в 2019 году. ¨Хотя туристы начали наконец оформлять "страховку от невыезда" из расчета примерно 1-1,5 доллара в день, все-таки у людей сохраняются опасения по поводу того, что они могут заболеть за рубежом.

Две трети из тех, кто решил отдохнуть на родине, отправятся на Черноморское побережье, более 12 млн человек - в Краснодарский край. В топ популярных внутренних направлений вошли Алтай, Тюмень, Бурятия, Карелия, Мурманск, Ленинградская область, Санкт-Петербург. Большим подспорьем в этом стала программа по кэшбеку. Из 1,5 тысяч опрошенных Ассоциацией туроператоров 24,3% не планировали никуда ехать до запуска акции, которая позволяет купившим тур в России гражданам вернуть до 20% от стоимости поездки, оплаченной картой «Мир» (но не более 20 тысяч рублей).