России не хватает гастарбайтеров

В течение многих лет Россия полагалась на трудовых мигрантов, выполняющих зачастую наиболее тяжелую и наименее оплачиваемую работу. Они были особенно востребованы в таких отраслях, как строительство и сельское хозяйство, которые сталкивались с хронической нехваткой рабочей силы. Но сейчас, когда миллионы гастарбайтеров из стран бывшего Советского Союза застряли дома из-за закрытия границ в условиях пандемии, российским компаниям пришлось адаптироваться.

Виталий Лычиц, замдиректора девелоперской компании "Гранель": "По опыту нашей компании, сейчас наблюдается дефицит иностранных рабочих порядка 30%. Но для нас это не является критической проблемой, так как мы решаем ее привлечением рабочих из российских регионов, несмотря на то, что приходится идти на дополнительные затраты".

По оценкам экспертов, до начала пандемии в России работали порядка 10 миллионов мигрантов, но в прошлом году около половины из них уехали. Власти забили тревогу и собираются упростить для них въезд в страну. У тех же, кто остался, в условиях дефицита рабочей силы значительно выросли зарплаты.

Валентина Чупик, адвокат мигрантов: "Такое положение, в котором находятся мигранты, оно лучше, чем было до пандемии, касательно тех кто не уехал и остался, но оно хуже для тех, кто уехал - они много потеряли и находятся сейчас в ситуациях очень большого риска".

Количество гастарбайтеров неуклонно сокращается с 2015 года из-за ослабления рубля. Специалисты говорят, что в долгосрочной перспективе Россия рискует столкнуться с еще более серьезной нехваткой рабочей силы, поскольку многие мигранты региона стремятся найти работу в других странах - в Европе, Турции и Иране.