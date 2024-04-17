Греция: безработица усугубляется низкой зарплатой

Безработица в Греции достигла 11% - это самый высокий уровень за последние полгода. Низкая заработная плата усугубляет ситуацию. Профосюзы призывают возобновить коллективные договоры.

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Безработица - вторая после высоких цен проблема, наиболее волнующая греков. В 2013 году она достигла рекордного уровня, превысив 27%. С тех пор незанятость сократилась, но остается значительно выше 10%.

Было создано немало рабочих мест, но Нэнси Ризу, с которой мы встретились на акции протеста с требованием повышения заработной платы, говорит, что платят работодатели очень мало. Она работает в магазине игр.

- Я работаю шесть часов в день, шесть дней в неделю, - говорит Нэнси. - Я считаюсь сотрудником, работающим неполный рабочий день, и мне платят минимальную заработную плату. Это 605 евро нетто в месяц.

- Хватает ли вам этих денег?

- Нет, конечно.

- Почему бы вам не найти другую работу?

- Работу найти непросто.

Стелиосу Даскасу, отцу двоих маленьких детей, пришлось судиться с работодателем, который не выплачивал ему законную надбавку за сверхурочные и ночные часы. Стелиос работает охранником вот уже 20 лет.

- Теперь я зарабатываю 850 евро в месяц после долгой судебной тяжбы, - рассказывает он, - в которой я не был полностью оправдан. Я просил выплатить мне надбавку за сверхурочную работу и за работу в ночное время. Чтобы свести концы с концами, нам приходится либо искать вторую работу, либо затянуть пояс потуже, но насколько это возможно? Что еще нам урезать? Вы должны лишить чего-то либо своих детей, либо себя.

И Нэнси, и Стелиос приняли участие в акции протеста, организованной Всеобщей конфедерацией греческих рабочих (GSEE) с требованием восстановить коллективные договоры в Греции.

Симела Тучтиду, Еuronews:

- Одним из самых тяжелых последствий долгового кризиса в Греции является приостановка действия коллективных договоров. Несмотря на восстановление страны, очень немногие из них вступили в силу, за исключением туристического сектора.

Профсоюзы заявляют, что коллективные договоры позволяют рабочим и служащим требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда. В ЕС большинство людей работают по коллективному договору.

Димитрис Тахмацидис, зампредседателя профсоюза GSEE:

- В Европейском Союзе, состоящем из 27 стран, 86% работающего населения охвачено коллективным договором, а в Греции - всего 24% работников частного сектора.

Плохие условия и низкая зарплата оставляют значительную часть рабочей силы в Греции вне рынка труда. Некоторые аналитики говорят, что в этой ситуации безработица будет оставаться на уровне 10% еще долго.