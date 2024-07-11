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Франция: глобальное потепление меняет трудовое законодательство

Архив
Архив Авторское право David J. Phillip/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право David J. Phillip/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Накрывающие Францию волны летней жары теперь считаются причиной технической безработицы. Поэтому при вынужденном простое, рабочие-строители не потеряют в зарплате.

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Год от года во Франции лето становится все более жарким. Нелегко приходится многим, но пожалуй, особенно тяжело тем, кому приходится работать на открытом воздухе. Недавно власти приняли указ, согласно которому работодатели в случае сильной жары могут останавливать строительные работы.

Уго Пасторелло, ответственный за безопасность на стройплощадке: "Это действительно большая проблема, потому что несчастные случаи уже происходили. Мы пытаемся их предотвратить".

Накрывающие страну волны летней жары теперь считаются причиной технической безработицы. Поэтому при вынужденном простое, рабочие-строители не потеряют в зарплате.

Уго Пасторелло, ответственный за безопасность на стройплощадке: "Мы должны приехать на объект днем и убедиться в том, что для работы слишком жарко. Затем мы должны отправить рабочих домой. Но им будут платить так, как если бы они работали".

Такое изменение трудового законодательства пока применимо только к строительному сектору. Рабочие этому рады.

Диего Бернардо, строитель: "Важно улучшать здоровье работников, всех. Я молодой, но, возможно, есть люди старше меня, и им сложнее".

Согласно исследованию, при жаре выше 32 градусов Цельсия производительность труда снижается на 40%.

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