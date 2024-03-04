В Италии представлен новый план по повышению безопасности труда

By Euronews

Число несчастных случаев на производстве в Италии растет. Это заставило правительство разработать новый план по повышению безопасности

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Безопасность итальянских рабочих оказалась в центре правительственных дебатов после гибели 5 человек на стройке во Флоренции.

В 2021 году Италия заняла второе место в ЕС по числу несчастных случаев на производстве после Франции. В этом году количество жертв растет по сравнению с тем же периодом прошлого года, поэтому Рим разработал новый план по улучшению условий труда.

Инициатива, которая является частью поддержанного Брюсселем национального плана восстановления и устойчивости, включает в себя введение дополнительного числа инспекторов и новой лицензии, основанной на баллах. Она должна заставить подрядчиков соблюдать стандарты безопасности для получения разрешения на работу.

Однако Ассоциация строителей и основные профсоюзы Италии раскритиковали этот шаг.

Федерика Бранкаччо, президент "Анче" (итальянская ассоциация подрядчиков): "Мы выступаем против введения лицензии, основанной на баллах, и это не потому, что мы не хотим дополнительных проверок или соблюдения дополнительных стандартов работы. Но мы считаем, что такое предложение можно легко обойти. Ничто не мешает любому частному бизнесу открываться и закрываться несколько раз, чтобы обнулить счетчик кредитов".

Профсоюзы считают основной причиной этих несчастных случаев субподрядные работы.

Антонио Ди Франко, генеральный секретарь профсоюза Fillea Cgil: "Нам нужна законодательная база для внедрения профилирования предприятий, учитывающая как их историю, так и то, как компании вели себя на строительных площадках. Компания, участвовавшая в аварии во Флоренции, и ранее демонстрировала некоторые нарушения в области охраны труда и техники безопасности".

Изменение системы, по мнению профсоюзов, также поможет привлечь иностранные инвестиции. Преобразование декрета в закон займет несколько недель, и профсоюзы и деловые организации надеются, что план еще можно улучшить.