Новые имена и звёзды дзюдо на турнире "Большого шлема" в Ташкенте

Во второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия, на которой президент международной федерации дзюдо Мариус Визер отметил отличную организацию соревнований и готовность команды и болельщиков Узбекистана.

Сборная Японии во второй день турнира укрепила свою позицию на первом месте в общем медальном зачёте. Мику Таширо не было равных в весе до 63 кг. Она продемонстрировала прекрасное владение своим фирменным приёмом ко-сото-гари. В финале она вышла на татами против словенки Андреи Лески, и вновь победу ей принёс бросок ко-сото-гари. Для Таширо это пятая золотая награда "Большого шлема" в карьере.

Андреа Лески сделала всё возможное, но золотая медаль достаётся Мику Таширо.

Не могу сказать, что эта победа для меня особенная, но после года без соревнований я не могла сдержать эмоций. Это получилось спонтанно, видимо, сказалась тревога, которая накопилась за год. Мику Таширо победительница в категории до 63 кг

Итальянец Кристиан Парлати навсегда запомнит этот день в Ташкенте, ведь он завоевал свой первый титул турнира "Большого Шлема". В полуфинале он одержал верх над чемпионом мира 2015 года Таканори Нагасе, а в финале его ждала встреча с Шарофиддином Болтабоевым. Поединок получился очень непростым и после окончания основного времени продолжился в "голден скор". Наконец, Парлати удалось выполнить бросок о-ути-гари и поставить точку в споре за "золото".

Вот это поворот! Кристиан Парлати выполнил бросок о-ути-гари, шокировал Шарофиддина Болтабоева и болельщиков и наслаждается победой на турнире "Большого шлема".

Медали в категории до 81 кг вручил Азизжон Камилов, президент федерации дзюдо Узбекистана.

Это действительно особенное ощущение, целый год прошёл без соревнований в присутствии болельщиков. Мне очень нравится атмосфера этого турнира. Кристиан Парлати победитель в категории до 81 кг

В весе до 73 кг победу праздновал Цонгбаатар Ценд-Очир. В схватке за золотую медаль монгольский спортсмен одолел казаха Жансая Смагулова.

Ещё одно "золото" сборной Страны восходящего солнца принесла Чизуру Араи, выступающая в категории до 70 кг. Двукратная чемпионка мира была, как обычно, сосредоточенна и настроена только на победу. В финале она одержала верх над Барбарой Матич из Хорватии.

Хозяева турнира за первые два дня соревнований завоевали четыре медали: одну серебряную и три бронзовых. Узбекские дзюдоисты продемонстрировали невероятное мастерство и подарили болельщикам множество ярких впечатлений и побед с иппоном. Особенно зрелищно поставила точку в поединке за "бронзу" Гульноза Матниязова. Всего за несколько секунд она выполнила невероятный бросок и уложила соперницу на татами. "Чистая победа"!