День мира и единства на турнире по дзюдо в Тель-Авиве

День мира и единства на турнире по дзюдо в Тель-АвивеКомментарии
Во второй день турнира "Большого Шлема" по дзюдо в Тель-Авиве всё внимание было приковано к чемпиону мира 2018 года Саиду Моллаеи. После чемпионата мира 2019 года в Токио он был вынужден покинуть Иран и в настоящее время выступает за сборную Монголии.
Моллаеи был в прекрасной форме и на пути к финалу в категории до 81 кг продемонстрировал свой фирменный стиль дзюдо. Он был решительно настроен подняться на подиум своего первого турнира в Израиле и удостоился серебряной награды.
Золотую медаль в этой категории завоевал Шарофиддин Болтабоев, а россиянин Аслан Лаппинагов заработал "бронзу".
В весе до 63 кг за золотую награду сразились две словенки. Победу в этом бою одержала олимпийская чемпионка Тина Трстеняк, а Андрее Лески досталось "серебро"
Александр Райку завоевал первую медаль мирового тура в своей карьере - и сразу "золото" турнира "Большого Шлема"! В финальном матче в категории до 73 кг он одолел итальянца Джованни Эспозито. Победу в этой схватке Райку принесла молниеносная контратака.
Награду румынский спортсмен получил из рук Флорина Даниэля Ласкау, спортивного директора и главы судейского комитета международной федерации дзюдо.
В категории до 70 кг победу праздновала Марго Пино. Француженка прекрасно показала себя на турнире в Тель-Авиве и продемонстрировала искусное владение приёмами дзюдо. В финальном бою она одержала верх над Мириам Буткерайт.
В поединке за бронзовую награду в этой категории Санне Ван Дейк мощным броском через бедро уложила на татами свою подругу по команде Ким Поллинг и показала, что настроена бороться за место в олимпийской сборной Нидерландов.