День мира и единства на турнире по дзюдо в Тель-Авиве

Во второй день турнира "Большого Шлема" по дзюдо в Тель-Авиве всё внимание было приковано к чемпиону мира 2018 года Саиду Моллаеи. После чемпионата мира 2019 года в Токио он был вынужден покинуть Иран и в настоящее время выступает за сборную Монголии.

Моллаеи был в прекрасной форме и на пути к финалу в категории до 81 кг продемонстрировал свой фирменный стиль дзюдо. Он был решительно настроен подняться на подиум своего первого турнира в Израиле и удостоился серебряной награды.

В первую очередь я хотел бы от души поблагодарить международную федерацию дзюдо и всех, кто меня поддерживал. Все люди хотят жить дружно. Спорт и политика - это разные вещи. Я очень рад, что теперь я в таких же условиях, как и остальные дзюдоисты. Я спортсмен, я вне политики. Саид Моллаеи Серебряный призёр в категории до 81 кг

Золотую медаль в этой категории завоевал Шарофиддин Болтабоев, а россиянин Аслан Лаппинагов заработал "бронзу".

В весе до 63 кг за золотую награду сразились две словенки. Победу в этом бою одержала олимпийская чемпионка Тина Трстеняк, а Андрее Лески досталось "серебро"

Александр Райку завоевал первую медаль мирового тура в своей карьере - и сразу "золото" турнира "Большого Шлема"! В финальном матче в категории до 73 кг он одолел итальянца Джованни Эспозито. Победу в этой схватке Райку принесла молниеносная контратака.

Награду румынский спортсмен получил из рук Флорина Даниэля Ласкау, спортивного директора и главы судейского комитета международной федерации дзюдо.

В категории до 70 кг победу праздновала Марго Пино. Француженка прекрасно показала себя на турнире в Тель-Авиве и продемонстрировала искусное владение приёмами дзюдо. В финальном бою она одержала верх над Мириам Буткерайт.

Я думаю, нам очень повезло, у нас есть возможность встретиться и помериться силами друг с другом. Пусть даже турниры проходят с особыми мерами предосторожности и нам приходится долго ждать соревнований, я считаю, что это большая удача. Марго Пино Победительница в категории до 70 кг

В поединке за бронзовую награду в этой категории Санне Ван Дейк мощным броском через бедро уложила на татами свою подругу по команде Ким Поллинг и показала, что настроена бороться за место в олимпийской сборной Нидерландов.