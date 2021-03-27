"Большой шлем" по дзюдо в Тбилиси: незабываемый день для Сами Чучи

Второй день турнира «Большого шлема» по дзюдо в Тбилиси был не менее увлекательным, чем первый.

Сами Чучи не было равных в категории до 81 кг. С самого первого поединка он дал понять, что настроен очень решительно и не собирается сдаваться без боя.

В полуфинале он одержал верх над Тато Григалашвили вопреки всем ожиданиям хозяев турнира. Грузинский спортсмен в итоге завоевал «бронзу».

В финальном матче против выступающего за сборную Австрии Шамиля Борчашвили Чучи уложил соперника на татами, применил удушающий приём и стал обладателем первого «золота» турнира «Большого шлема» в карьере. Разумеется, радости Чучи не было предела.

Мы попросили его рассказать, что он чувствовал во время награждения.

Это всё ради моей семьи, которая меня по-настоящему поддерживает и разделяет все трудности. Я очень благодарен им за поддержку и посвящаю эту победу им. Сами Чучи Победитель в категории до 81 кг

Канадка Катрин Бушемин-Пинар стала лучшей в весе до 63 кг. В решающем поединке она уложила на татами китаянку Ян Дзюнь Ся и подарила сборной Канады первую золотую медаль турнира «Большого шлема» за последние 7 лет. Радость победы Бушемин-Пинар разделила со своим тренером.

Россиянка Дарья Давыдова завоевала бронзовую награду в этом весе.

Да, это один из моих любимых приёмов. Вообще-то я не очень уверенно выполняю броски, мне больше нравится бороться на полу. Но моя соперница в финале была очень хороша в не-ваза. Поэтому я подумала, что у меня больше шансов победить её в тачи-ваза. И как только мне предоставилась такая возможность, я выполнила свой самый мощный бросок и очень рада, что мне всё удалось. Катрин Бушемин-Пинар Победительница в категории до 63 кг

Цонгбаатар Ценд-Очир праздновал победу в категории до 73 кг. В финальном матче против канадца Артура Маргелидона победу монгольскому спортсмену принесла молниеносная атака.После матча Ценд-Очир проявил уважение к сопернику, чем напомнил всем о ценностях дзюдо.

В категории до 70 кг бразильянка Мария Портела впервые за три года поднялась на верхнюю ступень подиума, а россиянка Мадина Таймазова завоевала серебряную медаль.

Хозяева турнира продолжают демонстрировать на татами силу грузинской школы дзюдо. Во второй день соревнований грузинские спортсмены завоевали три бронзовых награды, но главное, подарили радость своим болельщикам и поклонникам дзюдо по всему миру.