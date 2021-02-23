Протесты в Грузии: оппозиция требует освободить Нику Мелию

Сотни протестующих собрались перед зданием Госканцелярии в Тбилиси с требованием немедленно освободить лидера главной оппозиционной силы страны "Единое национальное движение" Нику Мелию. Во вторник полицейские штурмовали офис партии, где он укрылся: правоохранители применили слезоточивый газ и изъяли оттуда компьютерные серверы. За неподчинение представителям власти задержаны еще более 20 его сторонников.

"Это нападение, это удар по грузинской демократии. Мы, оппозиция, остаемся едины в борьбе за нашу свободу и демократию", - заявляет Елена Хоштария.

В Брюсселе опасаются углубления политического кризиса в стране. Ранее из-за разногласий с правящей командой относительно задержания Мелии с поста премьер-министра ушёл Георгий Гахария. Официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано заявил: "Мы призываем все стороны в интересах страны и ее граждан проявить максимальную сдержанность и ответственность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации".

Нику Мелию обвиняют в организации попытки штурма парламента летом 2019 года в ходе акции протеста в связи с поведением членов российской делегации в Тбилиси: тогда один из депутатов Госдумы занял кресло спикера национального парламента. Судебное решение о заключении Мелии под стражу было принято после его отказа носить электронный браслет и выплатить повышенную вследствие этого сумму залога.

Ранее парламент утвердил новое правительство страны во главе с Ираклием Гарибашвили. Он поблагодарил главу МВД за проведенную операцию.

"Ираклий Гарибашвили известен своей жесткой позицией и жесткой линией по отношению к политическим оппонентам. Даже накануне в своей официальной речи он пообещал восстановить конституционный порядок, назвал оппозицию деструктивной силой и сказал, что Мелии не удастся спрятаться", - передает из Тбилиси Давид Кекенадзе, корреспондент Euronews.

Оппозиция заявила о политическом преследовании и назначением Гарибашвили осталась недовольна. Ее главное требование вот уже несколько месяцев - проведение в стране досрочных парламентских выборов.