Грузия: депутат Госдумы и массовые протесты

К массовым протестам привело участие делегации российской Госдумы во главе с депутатом Сергеем Гавриловым в 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

Демонстранты предпринимали несколько попыток штурмовать здание парламента, требуя отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и спикера Ираклия Кобахидзе, а также проведения внеочередных парламентских выборов.

Против демонстрантов были применены слезоточивый газ и резиновые пули.

Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, допустивших в четверг нападение на российскую делегацию

В четверг утром согласно предварительной договоренности грузинских организаторов с бюро ассамблеи, заседание должен был вести один из секретарей организации, но кресло спикера парламента Грузии занял сам Сергей Гаврилов, который не раз выступал за независимость Абхазии.

Оппозиционные грузинские депутаты посчитали это оскорблением и в знак протеста заблокировали работу Генассамблеи.

Заседание было прервано. Вечером Гаврилов и другие депутаты Госдумы вылетели из Тбилиси.