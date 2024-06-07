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Верховный суд признал "экстремистским" несуществующее "Антироссийское сепаратистское движение"

Полицейские перед зданием Московского городского суда, иллюстрационное фото
Полицейские перед зданием Московского городского суда, иллюстрационное фото Авторское право Bob Edme/AP
Авторское право Bob Edme/AP
By euronews
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Как считают правозащитники, это позволит привлекать к уголовной ответственности широкий круг самых разных активистов и обычных граждан в разных регионах России.

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Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил международное "Антироссийское сепаратистское движение", а также его "структурные подразделения". Что это за организация, неизвестно. "Медиазона" указывает, что движения с таким названием не существует.

Заседание Верховного суда прошло в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение решения.

Минюст России потребовал признать "Антироссийское сепаратистское движение" экстремистским в апреле 2024 года, описывая его как "международное общественное движение по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России".

В информационно-аналитическом центре "Сова" считают, что это решение "позволит привлекать к уголовной ответственности широкий круг самых разных активистов и обычных граждан в разных регионах России".

"Мы полагаем, что подобный запрет поставит под удар не только сепаратистов, выступающих за отделение тех или иных регионов от России военным путем, но и тех, кто исключительно в мирном ключе ведет дискуссии о статусе той или иной территории и даже о расширении ее прав, в том числе культурных, в составе России", - говорится в их анализе. 

30 ноября прошлого года Верховный суд РФ объявил "экстремистской" еще одну несуществующую организацию, "международное движение ЛГБТ".

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