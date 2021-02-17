Сирийские морозы

Кадры, более привычные для севера Европы, нежели для субтропического климата Сирии. Холодный циклон, который пришел из Скандинавии, привел к обильному снегопаду в северных районах страны и к хаосу на дорогах. В столице страны Дамаске из-за непогоды были отменены экзамены у студентов.

Однако в ближайшие дни погода в Сирии заметно улучшится, и уже к выходным синоптики обещают в Дамаске до 17 градусов тепла.