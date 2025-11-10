Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Взрыв в Нью-Дели: число жертв растет. Власти не исключают теракт

Полиция охраняет место после взрыва автомобиля возле исторического Красного форта в Нью-Дели, 10 ноября 2025 г.
Полиция охраняет место после взрыва автомобиля возле исторического Красного форта в Нью-Дели, 10 ноября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

На светофоре в оживленной части Нью-Дели вечером в понедельник взорвалась машина. Есть погибшие и раненые.

Растет число жертв в результате взрыва автомобиля в центре индийской столицы, на вечер понедельника сообщалась о 9 погибших и 20 с лишним раненых.

Инцидент произошел близ станции метро и исторического комплекса Лал Кила в старой части Нью- Дели. Ситуацию там оценивают сотрудники антитеррористического отряда и специального подразделения полиции, они изучают все версии, включая теракт.

Известно, что взрыв произошел в медленно двигавшемся автомобиле, который остановился у светофора около 18:40 по местному времени. В результате загорелись шесть машин и три моторикши.

Трагедия в Нью- Дели разыгралась через несколько часов после того как в Фаридабаде (штат Харьяна) был обнаружен большой тайник с взрывчатыми веществами, а также оружием. Все это полиция связывает с активностью исламистских группировок.

Дополнительные источники • AP

