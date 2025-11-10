Взрыв в Нью-Дели: число жертв растет. Власти не исключают теракт

Растет число жертв в результате взрыва автомобиля в центре индийской столицы, на вечер понедельника сообщалась о 9 погибших и 20 с лишним раненых.

Инцидент произошел близ станции метро и исторического комплекса Лал Кила в старой части Нью- Дели. Ситуацию там оценивают сотрудники антитеррористического отряда и специального подразделения полиции, они изучают все версии, включая теракт.

Известно, что взрыв произошел в медленно двигавшемся автомобиле, который остановился у светофора около 18:40 по местному времени. В результате загорелись шесть машин и три моторикши.

Трагедия в Нью- Дели разыгралась через несколько часов после того как в Фаридабаде (штат Харьяна) был обнаружен большой тайник с взрывчатыми веществами, а также оружием. Все это полиция связывает с активностью исламистских группировок.