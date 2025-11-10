Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Тегерану грозит эвакуация из-за нехватки воды

Одна из безводных плотин Ирана
Одна из безводных плотин Ирана Авторское право  عکس از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
Авторское право عکس از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
By Alain Chandelier & یورونیوز فارسی
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Иран переживает острейшую фазу водного кризиса. Власти ссылаются на засуху, однако некоторые учёные говорят, что дефицит воды спровоцирован неграмотным управлением.

В Иране в целом и в Тегеране в частности - максимальное обострение водного кризиса. В воскресенье власти сообщили, что будут нормировать подачу воды в ночные часы, чтобы обеспечить наполнение водохранилищ.

Дефицит таков, что правительство всерьез рассматривает перспективу эвакуации 10-миллионного Тегерана, если на город в ближайшее время не прольется дождь. Судя по предыдущим заявлениям иранского лидера Масуда Пезешкиана, изучается и опция переноса столицы на побережье Персидского залива.

В столичном регионе действуют не менее пяти крупных плотин, от которых зависит подача питьевой воды; все они, по официальным данным - в критическом состоянии. Управление водного хозяйства предупредило, что запасы в водохранилищах достигли минимального уровня за последние сто лет.

Причина - многолетняя засуха. Летом этого года страна столкнулась с сильнейшей за 60 лет жарой, которая сопровождалась и массовыми отключениями электроэнергии.

Власти подсчитали, что если жители Тегерана немедленно сократят водопотребление на 20%, то ситуацию еще можно взять под контроль, хотя многие эксперты считают, что остановить коллапс на этом этапе уже нереально.

По версии команды учёных из Монреаля, кризис в Иране носит антропогенный характер и связан с нерациональным управлением водными ресурсами, необоснованным строительством плотин и другими факторами, а жара и засуха послужили лишь толчком к ухудшению ситуации.

Видеомонтаж • Alain Chandelier

