Тегерану грозит эвакуация из-за нехватки воды

В Иране в целом и в Тегеране в частности - максимальное обострение водного кризиса. В воскресенье власти сообщили, что будут нормировать подачу воды в ночные часы, чтобы обеспечить наполнение водохранилищ.

Дефицит таков, что правительство всерьез рассматривает перспективу эвакуации 10-миллионного Тегерана, если на город в ближайшее время не прольется дождь. Судя по предыдущим заявлениям иранского лидера Масуда Пезешкиана, изучается и опция переноса столицы на побережье Персидского залива.

В столичном регионе действуют не менее пяти крупных плотин, от которых зависит подача питьевой воды; все они, по официальным данным - в критическом состоянии. Управление водного хозяйства предупредило, что запасы в водохранилищах достигли минимального уровня за последние сто лет.

Причина - многолетняя засуха. Летом этого года страна столкнулась с сильнейшей за 60 лет жарой, которая сопровождалась и массовыми отключениями электроэнергии.

Власти подсчитали, что если жители Тегерана немедленно сократят водопотребление на 20%, то ситуацию еще можно взять под контроль, хотя многие эксперты считают, что остановить коллапс на этом этапе уже нереально.

По версии команды учёных из Монреаля, кризис в Иране носит антропогенный характер и связан с нерациональным управлением водными ресурсами, необоснованным строительством плотин и другими факторами, а жара и засуха послужили лишь толчком к ухудшению ситуации.