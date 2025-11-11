Санкции ЕС в отношении Косова - символическое предупреждение или они действительно оказывают влияние?

С июня 2023 года Евросоюз ужесточил тон в отношении Косова в ответ на усиление напряжённости на севере страны, где большинство составляют сербы.

Среди принятых Брюсселем мер временная приостановка действия Соглашения о стабилизации и ассоциации (ССА) - торгового соглашения, подписанного с Приштиной перед вступлением в ЕС, а также ограничения на посещение официальными лицами Косова встреч с представителями Евросоюза в Брюсселе, приостановку финансирования ЕС и замораживание проектов.

Эти меры не включают ограничения на деятельность, связанную с диалогом между Косовом и Сербией при содействии ЕС - попыткой Брюсселя выступить в роли посредника между двумя странами и разрешить такие вопросы, как таможенные запреты или взаимное признание проездных документов.

Euronews выяснил, какое влияние оказали принятые Брюсселем меры. По словам Петара Джорджевича, президента организации "Молодой актив Грачаницы", санкции являются в основном символическим предупреждением и оказывают ограниченное влияние на ситуацию.

"Многие проекты продолжали реализовываться. Все оказалось не так серьёзно, как будет в случае, когда США выведут войска из страны, это будет ощущаться на всех уровнях общества", - сказал Джорджевич в интервью Euronews.

США присоединяются к "политическим санкциям" под руководством ЕС

В сентябре США заявили, что на неопределённый срок приостанавливают запланированный стратегический диалог с Косовым.

Вашингтон не отказался от участия в миссии НАТО в Косове (KFOR) или от более широкой поддержки, он тем не менее отказался повысить сотрудничество до более высокого уровня, чтобы углубить связи.

"С ЕС это не так сильно ощущалось, думаю, что эти меры были скорее предупреждением, чем тем, что действительно заставит Косово страдать", - сказал Джорджевич. Несмотря на принятые меры, сотрудничество между Косовым и европейскими чиновниками не прерывалось, пояснил он, встречи проходили в Приштине, Брюсселе, на различных форумах и саммитах по всей Европе.

Тем не менее, по данным базирующегося в Приштине аналитического центра Institute for Advanced Studies, эти меры привели к приостановке проектов на сумму в 218 миллионов евро, финансируемых в рамках Инструмента ЕС по оказанию помощи на этапе подготовки к вступлению (IPA). В общей сложности Косов лишилось 7,1 млн евро из-за нарушения сроков.

Средства Плана роста в размере более 300 миллионов евро также под вопросом. В связи с этим официальная Приштина требует отмены санкций, которые здесь называют "незаслуженными".

"Страны, которые на 100% поддерживают Евросоюз, должны быть вознаграждены, а не те, кто выбрал Москву в качестве маяка", - заявил президент Косова Вьоша Османи, намекая на политическое руководство в Белграде. Оно отказалось вводить санкции против России после полномасштабного вторжения в Украину, заявив, что придерживается политики нейтралитета.

Курти настаивает на проевропейском пути, несмотря на прохладную поддержку Брюсселя

"Мы всегда требовали, чтобы Косово освободили от несправедливых карательных мер, чтобы ему предоставили статус кандидата и чтобы мы как можно скорее получили анкету с тысячами вопросов", - заявил премьер-министр Альбин Курти.

Курти настаивает, что страна будет неукоснительно выполнять требования Брюсселя по вопросам, связанным с предварительным вступлением, "потому что у нас нет альтернативы Евросоюзу, и мы её не хотим".

Брюссель потребовал, в частности, чтобы для отмены мер Приштина изменила политику в отношении сербской общины Косова и выполнила все договоренности с Белградом, включая создание Ассоциации сербских муниципалитетов. Этот орган предоставляет определенные политические полномочия партиям в районах с сербским большинством, на что Курти не пожелал пойти.

Это было подчёркнуто в докладе Еврокомиссии о прогрессе Косова на пути к членству в ЕС в этом году: "Следующие шаги будут зависеть от устойчивой деэскалации на севере", - сказал Айво Орав, посол ЕС в Косово.

"Еврокомиссия намерена в дальнейшем отменять эти меры при условии, что на севере произойдет упорядоченная передача местной власти. Это должно произойти после местных выборов, курс на деэскалацию должен быть сохранён", - пояснил Орав.

Ужесточение мер Брюсселя представляют собой изменение в подходе к разрешению споров на Западных Балканах, поскольку подобные санкции никогда не применялись к другим кандидатам в ЕС в регионе.

Меры остаются в силе потому, что Косово, по мнению Брюсселя, не сделало достаточно для ослабления напряжённости и изменения ситуации, которая привела к их введению.

В декабре 2024 года Совет ЕС принял положения, согласно которым эти меры будут постепенно отменены. Но процесс идет медленно и, как было заявлено, зависит от дальнейших шагов Приштины.