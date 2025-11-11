Видео. Турецкий военный самолет разбился в Грузии у границы с Азербайджаном: момент крушения

Турецкий военный транспортный самолет C-130, на борту которого находились 20 человек, во вторник разбился в грузинском Сигнахском муниципалитете, вблизи азербайджанской границы.

Он вылетел из Азербайджана и возвращался в Турцию, когда потерпел крушение.

На видео видно, как самолет перед падением входит в штопор, оставляя за собой шлейф дыма.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален крушением, и выразил соболезнования.

Ведутся поисково-спасательные работы с участием грузинских и азербайджанских служб.