Европа отметила окончание Первой мировой

11 ноября многие страны Европы вспоминают павших в Первой мировой войне. Она унесла жизни 10 миллионов солдат.
Во вторник в Европе отметили День перемирия - годовщину окончания Первой мировой войны. Праздник, которой особенно дорог Франции: именно на ее территории 107 лет назад подписали Компьенское перемирие между Антантой и Германией, положившее конец боям. С 2012 года памятные церемонии 11 ноября французы посвящают всем, "кто погиб за Францию в прошлых или нынешних конфликтах".
В Великобритании 11 ноября носит название Дня памяти павших - по всей стране проходят церемонии возложения венков, в которых традиционно участвуют и члены королевской семьи.
А в бельгийском Ипре, городе _с_амых кровавых сражений той войны, власти открыли обновленный мемориал в память о павших.
Столкновение шести империй и их союзников - так историки называют войну, длившуюся с 1914 по 1918 год. В нее были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых государств, то есть две трети населения земного шара. Война унесла жизни 10 миллионов солдат, многие из которых покоятся в безыменных могилах.