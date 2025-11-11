Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Европа отметила окончание Первой мировой

Солдат во время ежегодной поминальной службы у Кенотафа в Лондоне, 11 ноября 2025 года.
Солдат во время ежегодной поминальной службы у Кенотафа в Лондоне, 11 ноября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jerry Fisayo-Bambi
Опубликовано
11 ноября многие страны Европы вспоминают павших в Первой мировой войне. Она унесла жизни 10 миллионов солдат.

Во вторник в Европе отметили День перемирия - годовщину окончания Первой мировой войны. Праздник, которой особенно дорог Франции: именно на ее территории 107 лет назад подписали Компьенское перемирие между Антантой и Германией, положившее конец боям. С 2012 года памятные церемонии 11 ноября французы посвящают всем, "кто погиб за Францию в прошлых или нынешних конфликтах".

Президент Франции Эммануэль Макрон во время памятных мероприятий, посвященных 107-й годовщине перемирия, заключенного 11 ноября 1918 года и положившего конец Первой мировой войне, у Триумфальной арки в
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии празднования 107-й годовщины перемирия 11 ноября 1918 года, положившего конец Первой мировой войне, у Триумфальной арки в Париже. Benoit Tessier/AP

В Великобритании 11 ноября носит название Дня памяти павших - по всей стране проходят церемонии возложения венков, в которых традиционно участвуют и члены королевской семьи.

Возложение венков во время ежегодной поминальной службы в Лондоне, вторник, 11 ноября 2025 года. (AP Photo/Kin Cheung)
Возложение венков во время ежегодной поминальной службы в Лондоне, вторник, 11 ноября 2025 года. (AP Photo/Kin Cheung) Kin Cheung/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

А в бельгийском Ипре, городе _с_амых кровавых сражений той войны, власти открыли обновленный мемориал в память о павших.

Столкновение шести империй и их союзников - так историки называют войну, длившуюся с 1914 по 1918 год. В нее были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых государств, то есть две трети населения земного шара. Война унесла жизни 10 миллионов солдат, многие из которых покоятся в безыменных могилах.

Дополнительные источники • AP

