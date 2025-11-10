Ангола отмечает 50-летие Независимости в контексте нерешённых проблем

11 ноября Ангола отмечает пятидесятилетие независимости.

Через пять десятилетий после обретения суверенитета эта южноафриканская страна, по мнению наблюдателей, демонстрирует значительный прогресс в области развития инфраструктуры и урбанизма. Тем не менее безработица, бедность и неравенство в доступе к образованию и здравоохранению остаются серьёзными проблемами. Высокая стоимость продуктов питания и ограниченные возможности для молодёжи усиливают чувство социальной изоляции.

Расположенный в самом сердце столицы Луанды рынок Киколо остается одним из крупнейших и динамичных в стране. Настоящий экономический и социальный центр, он позволяет тысячам продавцов и мелких предпринимателей зарабатывать на жизнь и остаётся символом предпринимательства и способности людей адаптироваться к экономическим трудностям.

Тем не менее у тех, кто здесь работает, восприятие жизни невесёлое.

Мою жизнь нельзя назвать лёгкой. Я не могу попросить денег и купить новую одежду. Но что действительно изматывает, так это голод. Ещё у нас нет постоянного жилья, нет зарплаты. Я здесь, чтобы купить хлеба на ужин себе внучке Аделина, жительница Луанды

Всё дорого: мешок риса стоит двадцать 25 тысяч кванз, пачка макарон - 350. Где мы будем жить? Арендная плата постоянно растет, ангольцы ищут еду на помойках Елена, жительница Луанды

Среди высоких иностранных гостей, приглашённых на торжества, президент Португалии. Для Марсело Ребело де Соуза - это седьмое посещение Анголы. Глава европейского государства надеется, что визит пройдёт под знаком "тесного сотрудничества и глубокой дружбы" между двумя странами.