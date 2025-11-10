Ангола отмечает 50-летие Независимости в контексте нерешённых проблем

Через пять десятилетий после обретения суверенитета южноафриканская страна, по мнению наблюдателей, демонстрирует значительный прогресс в области развития инфраструктуры и урбанизма. Тем не менее безработица, бедность и неравенство в доступе к образованию и здравоохранению остаются проблематичными.
11 ноября Ангола отмечает пятидесятилетие независимости.
Через пять десятилетий после обретения суверенитета эта южноафриканская страна, по мнению наблюдателей, демонстрирует значительный прогресс в области развития инфраструктуры и урбанизма. Тем не менее безработица, бедность и неравенство в доступе к образованию и здравоохранению остаются серьёзными проблемами. Высокая стоимость продуктов питания и ограниченные возможности для молодёжи усиливают чувство социальной изоляции.
Расположенный в самом сердце столицы Луанды рынок Киколо остается одним из крупнейших и динамичных в стране. Настоящий экономический и социальный центр, он позволяет тысячам продавцов и мелких предпринимателей зарабатывать на жизнь и остаётся символом предпринимательства и способности людей адаптироваться к экономическим трудностям.
Тем не менее у тех, кто здесь работает, восприятие жизни невесёлое.
Среди высоких иностранных гостей, приглашённых на торжества, президент Португалии. Для Марсело Ребело де Соуза - это седьмое посещение Анголы. Глава европейского государства надеется, что визит пройдёт под знаком "тесного сотрудничества и глубокой дружбы" между двумя странами.