Видео. Дельфин Миммо покоряет Венецию, но в лагуне ему грозит опасность

Афалина по кличке Миммо стала привычным зрелищем в лагуне Венеции, приводя в восторг местных жителей и туристов своими прыжками между гондолами и водными автобусами.

Считается, что в лагуну он заплыл в июне; с тех пор Миммо неоднократно видели в районе бухты Сан-Марко, одного из самых оживленных водных путей города. Хотя многих очаровывает его игривое поведение, морские эксперты предупреждают: выбранное дельфином место далеко не безопасно.

Постоянное движение судов создает серьезную опасность травм и стресса для животного. Природоохранные организации запустили кампанию «Спасем дельфина», призывая жителей и гостей любоваться Миммо издалека.