Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Дельфин по кличке Миммо прыгает в Венецианской лагуне, Италия, 10 октября 2025 года
No Comment

Видео. Дельфин Миммо покоряет Венецию, но в лагуне ему грозит опасность

Последние обновления:

Дельфин-афалина по кличке Миммо восхищает Венецию своими игривыми прыжками, однако специалисты предупреждают: интенсивное движение лодок опасно для животного.

Афалина по кличке Миммо стала привычным зрелищем в лагуне Венеции, приводя в восторг местных жителей и туристов своими прыжками между гондолами и водными автобусами.

Считается, что в лагуну он заплыл в июне; с тех пор Миммо неоднократно видели в районе бухты Сан-Марко, одного из самых оживленных водных путей города. Хотя многих очаровывает его игривое поведение, морские эксперты предупреждают: выбранное дельфином место далеко не безопасно.

Постоянное движение судов создает серьезную опасность травм и стресса для животного. Природоохранные организации запустили кампанию «Спасем дельфина», призывая жителей и гостей любоваться Миммо издалека.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА