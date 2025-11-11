Российские удары по энергообъектам Украины на фоне активизации боев

По меньшей мере один человек получил ранения в результате волны ударов российских беспилотников по Одесской области Украины; в нескольких местах возникли пожары. Об этом сообщила во вторник украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. (ГСЧС).

По данным ГСЧС, атаки произошли поздно вечером в понедельник и привели к пожарам на нескольких объектах энергетической инфраструктуры. Все возгорания были оперативно потушены пожарными.

Также сообщалось об атаках на Днепропетровскую область Украины. По словам главы областной военной администрации Владислава Хайваненко, на частном предприятии возник пожар, который уже потушен.

В Краматорске, прифронтовом городе на востоке Украины, один человек погиб в результате атаки российского беспилотника. Об сообщили в городском совете, добавив также, что под удар попали объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы, в том числе учебное заведение и несколько домов.

Последние атаки были нанесены на фоне продолжающихся ожесточенных боев вдоль линии фронта, особенно в районе города Покровск в восточной части Донецкой области Украины, где российские войска продвигаются в последние недели.

Украинский солдат идёт мимо поврежденных зданий в центре Покровска в Донецкой области Украины, 23 апреля 2025 г. Michael Shtekel/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Стороны ведут бои за контроль над Покровском где, по словам президента Владимира Зеленского, Россия сосредоточила около 170 000 солдат для возобновления наступления.

За последние сутки украинские войска отразили 63 атаки российских войск. Об этом сообщил во вторник Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Самые ожесточенные столкновения происходят в северной части Покровска, где промышленная зона города подвергается наиболее интенсивному обстрелу.

В Румынии найдены возможные фрагменты беспилотника

Тем временем на юго-восточной границе Румынии были обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов, которые, возможно, попали сюда в результате российских ударов по украинским портам на реке Дунай. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Румынии.

Румынские радары обнаружили группы беспилотников вблизи воздушного пространства страны-члена НАТО сразу после полуночи во вторник, что побудило министерство объявить тревогу для жителей региона.

По словам представителей минобороны, погодные условия не позволили задействовать истребители, однако военным удалось обнаружить возможные фрагменты дронов примерно в 5 километрах от границы Румынии с Украиной.

В последние месяцы нарушения воздушного пространства Румынии беспилотниками участились, поскольку Россия нацелилась на украинские порты на Дунае, расположенные по другую сторону границы.

Официальные лица заявили, что образцы, собранные в местах, где были обнаружены фрагменты беспилотников, похожи на те, которые использует российская армия.

Румыния и Польша развертывают новую систему вооружений для защиты от российских беспилотников после серии вторжений в воздушное пространство НАТО в последние месяцы, которые показали уязвимость альянса и заставили Европу напрячься.