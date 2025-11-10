Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Венгрия: любитель-садовод выращивает хурму

By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Бела Кешу 20 лет назад впервые попробовал этот фрукт в Китае, и он ему так понравился, что он решил попробовать вырастить хурму дома. Сегодня в его саду растут более 500 деревьев, которые плодоносят через 6-7 лет.

В этом живописном месте, недалеко от венгерского города Печ, выращивают хурму. Бела Кешу 20 лет назад впервые попробовал этот фрукт в Китае, и он ему так понравился, что он решил попробовать вырастить его дома.

Сегодня в его саду растут более 500 деревьев, которые плодоносят через 6-7 лет. Красивые оранжевые плоды богаты бета-каротином и биофлавоноидами, содержат витамин С, дубильные вещества, йод, железо, магний и калий.

"Клиенты постоянно спрашивают, когда будет урожай, так что есть круг постоянных покупателей, которые практически всегда возвращаются", - говорит Делак Кешу.

Хурму используют для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонии, анемии, поражений головного мозга и нервного истощения, прикладывают к ранам. В разных странах из фрукта делают вино, сидр и шнапс.

"Этот фрукт очень вкусный, он открывает перед нами мир другой культуры. Я уже много лет являюсь постоянным покупателем, и вся моя семья по-настоящему наслаждается хурмой", - говорит один из клиентов Аттила Богнар.

У Белы Кешу можно купить фрукты за половину мгазинной стоимости. Бренди готовят из того, что останется.

