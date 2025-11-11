Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Группировка "Джамаат-уль-Ахрар" взяла ответственность за взрыв смертника у здания суда в Исламабаде

Сотрудники службы безопасности и спасатели собираются на месте взрыва, устроенного террористом-смертником у ворот окружного суда в Исламабаде, 11 ноября 2025 года.
Сотрудники службы безопасности и спасатели собираются на месте взрыва, устроенного террористом-смертником у ворот окружного суда в Исламабаде, 11 ноября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Взрыв прогремел в оживлённое время суток, площадь перед зданием суда была заполнена сотнями людей, погибли 12 человек. Власти заявили, что теракт "осуществлён поддерживаемыми Индией элементами и афганским движением "Талибан". Позже ответственность за нападение взяла группировка "Джамаат-уль-Ахрар".

По меньшей мере 12 человек погибли и 27 были ранены во вторник, когда террорист-смертник подорвался у ворот окружного суда в Исламабаде.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Взрыв прогремел в оживлённое время суток, площадь перед зданием суда была заполнена сотнями людейй, посещавших заседания. Нападавший пытался "проникнуть в здание суда, но, не сумев этого сделать, атаковал полицейскую машину”, сообщил министр внутренних дел Мохсин Накви.

Власти заявили, что теракт был “осуществлен поддерживаемыми Индией элементами и афганскими ставленниками движения ”Талибан", связанными с пакистанским движением. Тем не менее, глава МВД уточнил, что “изучаются все аспекты".

Позже ответственность за нападение взяла на себя отколовшаяся от пакистанского движения "Талибан" группировка "Джамаат-уль-Ахрар". В последние годы группировка не совершала масштабных нападений. Теперь, отмечают наблюдатели, пакистанскому правительству придётся столкнуться с возрождающимся пакистанским движением "Талибан", напряжённостью на границе и хрупким перемирием с соседним Афганистаном.

Мохсин Накви подтвердил, что действовал террорист-смертник, поскольку неподалёку обнаружили его оторванную голову. По его словам, нападавший также был позже замечен на записи камер видеонаблюдения с места происшествия.

Сотрудники службы безопасности и спасатели на месте после взрыва, устроенного террористом-смертником у ворот окружного суда в Исламабаде, 11 ноября 2025 г.
Сотрудники службы безопасности и спасатели на месте после взрыва, устроенного террористом-смертником у ворот окружного суда в Исламабаде, 11 ноября 2025 г. Mohammad Yousuf/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил теракт в Исламабаде и призвал к полномасштабному расследованию, говорится в заявлении его канцелярии. "Мы добьёясномся того, чтобы виновные были задержаны и привлечены к ответственности", - сказал он.

Шариф назвал нападения на безоружных гражданских лиц "предосудительными" и добавил: "Мы не допустим, чтобы кровь невинных пакистанцев пролилась зря".

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мохаммад Асиф заявил X, что страна находится в состоянии войны, и возложил вину на правительство талибов в Афганистане, которое Исламабад обвиняет в укрывательстве боевиков.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Куала-Лумпуре, 6 октября 2025 года
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Куала-Лумпуре, 6 октября 2025 года AP Photo

Афганистан "может действовать, чтобы остановить терроризм в Пакистане, но перенос этой войны в Исламабад - это послание Кабула", - сказал Асиф и предупредил, что у Пакистана "есть силы для полного ответа".

Пакистанское ответвление движания, известное как "Техрик-и-Талибан Пакистан"(ТТП), внесено в список террористических организаций Евросоюзом, Соединенными Штатами и ООН.

Захват Кабула афганскими талибами в 2021 году придал сил ТТП, и многие лидеры и боевики этой группировки, как полагают, нашли убежище в Афганистане. Кабул отрицает, что защищает ТТП.

В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск нападений боевиков. Самое смертоносное произошло в 2014 году, когда отколовшаяся от ТТП группировка убила 154 человека, в основном детей, в армейской школе в Пешаваре.

Related

Афгано-пакистанские мирные переговоры пробуксовывают

Напряженность в отношениях между Пакистаном и Афганистаном возросла в последние месяцы.

Кабул обвинил Исламабад в ударах беспилотников 9 октября, в результате которых погибли несколько человек в афганской столице, и поклялся отомстить.

В результате последовавших за этим трансграничных боев погибли десятки солдат, мирных жителей и боевиков, после чего 19 октября Катар при посредничестве Катара заключил соглашение о прекращении огня, которое до сих пор действует.

С тех пор в Стамбуле прошли два раунда мирных переговоров, последний из которых состоялся в четверг, но закончился без достижения соглашения после того, как Кабул отказался предоставить письменную гарантию того, что ТТП и другие боевые группы не будут использовать афганскую территорию для нападений на Пакистан.

Предыдущее кратковременное перемирие между Пакистаном и ТТП, заключенное при посредничестве Кабула в 2022 году, рухнуло после того, как группировка обвинила Исламабад в его нарушении.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

Группировка "Джамаат-уль-Ахрар" взяла ответственность за взрыв смертника у здания суда в Исламабаде

Женщина, ранившая 15 человек в Гамбурге, помещена в психиатрическую больницу