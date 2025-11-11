Группировка "Джамаат-уль-Ахрар" взяла ответственность за взрыв смертника у здания суда в Исламабаде

Взрыв прогремел в оживлённое время суток, площадь перед зданием суда была заполнена сотнями людей, погибли 12 человек. Власти заявили, что теракт "осуществлён поддерживаемыми Индией элементами и афганским движением "Талибан". Позже ответственность за нападение взяла группировка "Джамаат-уль-Ахрар".
По меньшей мере 12 человек погибли и 27 были ранены во вторник, когда террорист-смертник подорвался у ворот окружного суда в Исламабаде.
Взрыв прогремел в оживлённое время суток, площадь перед зданием суда была заполнена сотнями людейй, посещавших заседания. Нападавший пытался "проникнуть в здание суда, но, не сумев этого сделать, атаковал полицейскую машину”, сообщил министр внутренних дел Мохсин Накви.
Власти заявили, что теракт был “осуществлен поддерживаемыми Индией элементами и афганскими ставленниками движения ”Талибан", связанными с пакистанским движением. Тем не менее, глава МВД уточнил, что “изучаются все аспекты".
Позже ответственность за нападение взяла на себя отколовшаяся от пакистанского движения "Талибан" группировка "Джамаат-уль-Ахрар". В последние годы группировка не совершала масштабных нападений. Теперь, отмечают наблюдатели, пакистанскому правительству придётся столкнуться с возрождающимся пакистанским движением "Талибан", напряжённостью на границе и хрупким перемирием с соседним Афганистаном.
Мохсин Накви подтвердил, что действовал террорист-смертник, поскольку неподалёку обнаружили его оторванную голову. По его словам, нападавший также был позже замечен на записи камер видеонаблюдения с места происшествия.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил теракт в Исламабаде и призвал к полномасштабному расследованию, говорится в заявлении его канцелярии. "Мы добьёясномся того, чтобы виновные были задержаны и привлечены к ответственности", - сказал он.
Шариф назвал нападения на безоружных гражданских лиц "предосудительными" и добавил: "Мы не допустим, чтобы кровь невинных пакистанцев пролилась зря".
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мохаммад Асиф заявил X, что страна находится в состоянии войны, и возложил вину на правительство талибов в Афганистане, которое Исламабад обвиняет в укрывательстве боевиков.
Афганистан "может действовать, чтобы остановить терроризм в Пакистане, но перенос этой войны в Исламабад - это послание Кабула", - сказал Асиф и предупредил, что у Пакистана "есть силы для полного ответа".
Пакистанское ответвление движания, известное как "Техрик-и-Талибан Пакистан"(ТТП), внесено в список террористических организаций Евросоюзом, Соединенными Штатами и ООН.
Захват Кабула афганскими талибами в 2021 году придал сил ТТП, и многие лидеры и боевики этой группировки, как полагают, нашли убежище в Афганистане. Кабул отрицает, что защищает ТТП.
В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск нападений боевиков. Самое смертоносное произошло в 2014 году, когда отколовшаяся от ТТП группировка убила 154 человека, в основном детей, в армейской школе в Пешаваре.
Афгано-пакистанские мирные переговоры пробуксовывают
Напряженность в отношениях между Пакистаном и Афганистаном возросла в последние месяцы.
Кабул обвинил Исламабад в ударах беспилотников 9 октября, в результате которых погибли несколько человек в афганской столице, и поклялся отомстить.
В результате последовавших за этим трансграничных боев погибли десятки солдат, мирных жителей и боевиков, после чего 19 октября Катар при посредничестве Катара заключил соглашение о прекращении огня, которое до сих пор действует.
С тех пор в Стамбуле прошли два раунда мирных переговоров, последний из которых состоялся в четверг, но закончился без достижения соглашения после того, как Кабул отказался предоставить письменную гарантию того, что ТТП и другие боевые группы не будут использовать афганскую территорию для нападений на Пакистан.
Предыдущее кратковременное перемирие между Пакистаном и ТТП, заключенное при посредничестве Кабула в 2022 году, рухнуло после того, как группировка обвинила Исламабад в его нарушении.