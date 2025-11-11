Группировка "Джамаат-уль-Ахрар" взяла ответственность за взрыв смертника у здания суда в Исламабаде

По меньшей мере 12 человек погибли и 27 были ранены во вторник, когда террорист-смертник подорвался у ворот окружного суда в Исламабаде.

Взрыв прогремел в оживлённое время суток, площадь перед зданием суда была заполнена сотнями людейй, посещавших заседания. Нападавший пытался "проникнуть в здание суда, но, не сумев этого сделать, атаковал полицейскую машину”, сообщил министр внутренних дел Мохсин Накви.

Власти заявили, что теракт был “осуществлен поддерживаемыми Индией элементами и афганскими ставленниками движения ”Талибан", связанными с пакистанским движением. Тем не менее, глава МВД уточнил, что “изучаются все аспекты".

Позже ответственность за нападение взяла на себя отколовшаяся от пакистанского движения "Талибан" группировка "Джамаат-уль-Ахрар". В последние годы группировка не совершала масштабных нападений. Теперь, отмечают наблюдатели, пакистанскому правительству придётся столкнуться с возрождающимся пакистанским движением "Талибан", напряжённостью на границе и хрупким перемирием с соседним Афганистаном.

Мохсин Накви подтвердил, что действовал террорист-смертник, поскольку неподалёку обнаружили его оторванную голову. По его словам, нападавший также был позже замечен на записи камер видеонаблюдения с места происшествия.

Сотрудники службы безопасности и спасатели на месте после взрыва, устроенного террористом-смертником у ворот окружного суда в Исламабаде, 11 ноября 2025 г. Mohammad Yousuf/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил теракт в Исламабаде и призвал к полномасштабному расследованию, говорится в заявлении его канцелярии. "Мы добьёясномся того, чтобы виновные были задержаны и привлечены к ответственности", - сказал он.

Шариф назвал нападения на безоружных гражданских лиц "предосудительными" и добавил: "Мы не допустим, чтобы кровь невинных пакистанцев пролилась зря".

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мохаммад Асиф заявил X, что страна находится в состоянии войны, и возложил вину на правительство талибов в Афганистане, которое Исламабад обвиняет в укрывательстве боевиков.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в Куала-Лумпуре, 6 октября 2025 года AP Photo

Афганистан "может действовать, чтобы остановить терроризм в Пакистане, но перенос этой войны в Исламабад - это послание Кабула", - сказал Асиф и предупредил, что у Пакистана "есть силы для полного ответа".

Пакистанское ответвление движания, известное как "Техрик-и-Талибан Пакистан"(ТТП), внесено в список террористических организаций Евросоюзом, Соединенными Штатами и ООН.

Захват Кабула афганскими талибами в 2021 году придал сил ТТП, и многие лидеры и боевики этой группировки, как полагают, нашли убежище в Афганистане. Кабул отрицает, что защищает ТТП.

В последние годы в Пакистане наблюдается всплеск нападений боевиков. Самое смертоносное произошло в 2014 году, когда отколовшаяся от ТТП группировка убила 154 человека, в основном детей, в армейской школе в Пешаваре.

Афгано-пакистанские мирные переговоры пробуксовывают

Напряженность в отношениях между Пакистаном и Афганистаном возросла в последние месяцы.

Кабул обвинил Исламабад в ударах беспилотников 9 октября, в результате которых погибли несколько человек в афганской столице, и поклялся отомстить.

В результате последовавших за этим трансграничных боев погибли десятки солдат, мирных жителей и боевиков, после чего 19 октября Катар при посредничестве Катара заключил соглашение о прекращении огня, которое до сих пор действует.

С тех пор в Стамбуле прошли два раунда мирных переговоров, последний из которых состоялся в четверг, но закончился без достижения соглашения после того, как Кабул отказался предоставить письменную гарантию того, что ТТП и другие боевые группы не будут использовать афганскую территорию для нападений на Пакистан.

Предыдущее кратковременное перемирие между Пакистаном и ТТП, заключенное при посредничестве Кабула в 2022 году, рухнуло после того, как группировка обвинила Исламабад в его нарушении.