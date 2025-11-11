10 лет спустя пережившие теракт в Батаклане всё ещё живут воспоминаниями

Нападения на концертный зал Bataclan в 2015 году и на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в 2014-ом ознаменовалои собой поворотный момент в Западной Европе: джихадистская террористическая организация "Исламское государство", находившаяся тогда на пике своей деятельности, до основания потрясла чувство безопасности европейцев.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

По мере приближения годовщины трагедии те, кто выжил в ней, вновь вспоминают всё острее.

Глава ассоциации "Жизнь за Париж" Артур Денуво рассказывает:

"Я отчетливо помню, как из ствола автомата вырывалось пламя. Я помню, как лежал на земле и видел лицо девушки, которая смотрела на террориста, который всё ещё стоял там, не двигаясь, и людей, которые схватили её и повалили на землю. Это был ещё один тревожный звонок для меня: "Ты должен уйти, ты должен бежать как можно дальше". Потом я помню, как переползал через тела. Думаю, большинство из них не были мертвы, скорее притворялись мертвыми, но я помню несколько лиц, где, судя по углу наклона шеи и цвету кожи, они определённо были мертвы. И знаете, мне понадобилось несколько месяцев, чтобы вспомнить это".

Для Денуво это заняло довольно много времени, но он справилмя с этим, завёл семью и сейчас у него трое детей.

"Мне потребовался год и множество лекарств, чтобы преодолеть критическую фазу посттравматического стрессового синдрома, но даже позже он возвращался неожиданно и чаще, чем мне бы хотелось - например в метро или во время фейерверков, когда я чувствовал запах дыма, - говорит Артур. - Но я очень осторожен в этом вопросе, потому что не уверен, что посттравматическое стрессовое расстройство можно полностью вылечить, я думаю, что есть просто более длительные периоды, когда ничего не происходит".

Для выживших период, связанный с годовщиной, - сложное время, когда они ищут общества друг друга.

"Это 10-я годовщина, и мы, выжившие, испытываем сильные эмоции и напряжение, - говорит Артур Денуво. - В каком-то смысле это изолирует нас от мира, потому что мы настолько сосредоточены на горе и погибших, что живём как бы в пузыре. С 1 ноября мы начинаем быть настолько заняты друг другом, что все остальное размывается. Я бы сказал, что самое сложное - это 14 ноября, когда мы вроде как должны вернуться к нормальной жизни, а скорбь всё ещё присутствует, но узы, которые нас связывают, ослабевают".

В четверг муниципалитет Парижа откроет возле мэрии мемориальный сад в память о жертвах и выживших возле мэрии. В саду символически отображены 6 мест нападения, а на колоннах выбиты имена жертв.