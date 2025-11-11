Греческие фермеры - против мер властей по борьбе с оспой овец и присвоения мошенниками средств ЕС

Сотни фермеров со всей Греции вышли на демонстрацию у здания Министерства аграрного развития и продовольствия в Афинах. Они требуют компенсации, поскольку из-за вспышки оспы овец погибли более 400 000 животных. Собравшиеся утверждают, что лишились средств к существованию, не могут работать и содержать семьи.

Они также выразили гнев по поводу скандала вокруг греческого Управления по выплатам в рамках Единой сельскохозяйственной политики (opekepe).

Мы здесь, чтобы получить компенсацию за наш скот, чтобы нам вернули скот и сохранили наш доход. Потому что они зарезали наш скот и оставили нас на милость Божью. Мы платим высокую цену - "маленькие люди", которые потеют и работают весь день. Мы не воры и не мошенники Мария Мару фермер

В общей сложности 1036 налогоплательщиков получили незаконные субсидии на сумму в 22,7 миллиона евро, что следует из продолжающегося расследования масштабной аферы. Из-за недобросовестного выделения предназначенной фермерам помощи Евросоюз был обманут на сотни миллионов евро.

Собравшиеся во вторник в центре Афин утверждают, что честные фермеры наказаны дважды, т.к. не получили субсидий при том, что греческое общество считает их мошенниками. Они призвали ЕС лучше контролировать денежные потоки и не лишать их ресурсов.

Евросоюз и греческое министерство не приняли никаких мер, чтобы продавать сначала европейскую продукцию, а потом продукцию третьих стран. Я считаю, что если ЕС не может контролировать правительство, тогда пусть отправляет деньги напрямую фермерам. Они должны запросить все доказательства и отправить деньги нам напрямую Николаос Палиамаксидис фермер

Мы просим ЕС, в сотрудничестве с правительством и министерством, найти как избавиться от "паразитов": всех тех, кто присвоил деньги, принадлежащие греческим фермерам! Димитрис Балукас фермер

"Фермеры и владельцы скота говорят, что сектор идёт к полной катастрофе. Они также заявляют о неэффективной борьбе с оспой овец, которая привела к выбраковке 200 000 животных только в регионе Фессалия", - передаёт из Афин Апостолос Стайкос, корреспонлент Euronews.