Греческие фермеры - против мер властей по борьбе с оспой овец и присвоения мошенниками средств ЕС

Сотни фермеров со всей Греции вышли на демонстрацию у здания Министерства аграрного развития и продовольствия в Афинах. Они требуют компенсации, поскольку из-за вспышки оспы овец погибли более 400 000 животных. Собравшиеся утверждают, что лишились средств к существованию, не могут работать и содержать семьи.
Они также выразили гнев по поводу скандала вокруг греческого Управления по выплатам в рамках Единой сельскохозяйственной политики (opekepe).
В общей сложности 1036 налогоплательщиков получили незаконные субсидии на сумму в 22,7 миллиона евро, что следует из продолжающегося расследования масштабной аферы. Из-за недобросовестного выделения предназначенной фермерам помощи Евросоюз был обманут на сотни миллионов евро.
Собравшиеся во вторник в центре Афин утверждают, что честные фермеры наказаны дважды, т.к. не получили субсидий при том, что греческое общество считает их мошенниками. Они призвали ЕС лучше контролировать денежные потоки и не лишать их ресурсов.
"Фермеры и владельцы скота говорят, что сектор идёт к полной катастрофе. Они также заявляют о неэффективной борьбе с оспой овец, которая привела к выбраковке 200 000 животных только в регионе Фессалия", - передаёт из Афин Апостолос Стайкос, корреспонлент Euronews.