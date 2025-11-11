Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Греческие фермеры - против мер властей по борьбе с оспой овец и присвоения мошенниками средств ЕС

Фермеры перед зданием Министерства аграрного развития в Афинах 11 ноября 2025 года из-за массового забоя скота для борьбы с оспой овец и скандала с субсидиями ЕС.
Фермеры перед зданием Министерства аграрного развития в Афинах 11 ноября 2025 года из-за массового забоя скота для борьбы с оспой овец и скандала с субсидиями ЕС. Авторское право  Gian Ehrenzeller/MTI/MTI
Авторское право Gian Ehrenzeller/MTI/MTI
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Сотни фермеров со всей Греции вышли на демонстрацию у здания Министерства аграрного развития в Афинах. Они требуют компенсации, т.к. из-за вспышки оспы овец погибли более 400 000 животных, и выражают гнев по поводу скандала вокруг греческого Управления по выплатам Единой с/х политики ЕС.

Сотни фермеров со всей Греции вышли на демонстрацию у здания Министерства аграрного развития и продовольствия в Афинах. Они требуют компенсации, поскольку из-за вспышки оспы овец погибли более 400 000 животных. Собравшиеся утверждают, что лишились средств к существованию, не могут работать и содержать семьи.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Они также выразили гнев по поводу скандала вокруг греческого Управления по выплатам в рамках Единой сельскохозяйственной политики (opekepe).

Мы здесь, чтобы получить компенсацию за наш скот, чтобы нам вернули скот и сохранили наш доход. Потому что они зарезали наш скот и оставили нас на милость Божью. Мы платим высокую цену - "маленькие люди", которые потеют и работают весь день. Мы не воры и не мошенники
Мария Мару
фермер

В общей сложности 1036 налогоплательщиков получили незаконные субсидии на сумму в 22,7 миллиона евро, что следует из продолжающегося расследования масштабной аферы. Из-за недобросовестного выделения предназначенной фермерам помощи Евросоюз был обманут на сотни миллионов евро.

Собравшиеся во вторник в центре Афин утверждают, что честные фермеры наказаны дважды, т.к. не получили субсидий при том, что греческое общество считает их мошенниками. Они призвали ЕС лучше контролировать денежные потоки и не лишать их ресурсов.

Евросоюз и греческое министерство не приняли никаких мер, чтобы продавать сначала европейскую продукцию, а потом продукцию третьих стран. Я считаю, что если ЕС не может контролировать правительство, тогда пусть отправляет деньги напрямую фермерам. Они должны запросить все доказательства и отправить деньги нам напрямую
Николаос Палиамаксидис
фермер
Мы просим ЕС, в сотрудничестве с правительством и министерством, найти как избавиться от "паразитов": всех тех, кто присвоил деньги, принадлежащие греческим фермерам!
Димитрис Балукас
фермер

"Фермеры и владельцы скота говорят, что сектор идёт к полной катастрофе. Они также заявляют о неэффективной борьбе с оспой овец, которая привела к выбраковке 200 000 животных только в регионе Фессалия", - передаёт из Афин Апостолос Стайкос, корреспонлент Euronews.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Решение по делу Марин ле Пен будет вынесено 7 июля

Митинг оппозиции в Тиране перерос в беспорядки и столкновения с полицией

В Париже завершился первый день слушаний по апелляции Марин Ле Пен