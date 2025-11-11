Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Три года со дня освобождения Херсона: войска РФ ушли, но тысячи ударных дронов преследуют жителей

Разрушенное здание областной администрации после постоянных обстрелов со стороны России видно на главной площади прифронтового города Херсон на юге Украины, 2 ноября 2025 года
Разрушенное здание областной администрации после постоянных обстрелов со стороны России видно на главной площади прифронтового города Херсон на юге Украины, 2 ноября 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Президент Владимир Зеленский посетил прифронтовой город Херсон во вторник в ознаменование третьей годовщины освобождения украинскими войсками единственной региональной столицы, которую российским войскам удалось временно захватить после полномасштабного вторжения.

11 ноября 2022 года тысячи людей вышли на улицы и на главную площадь Херсона, размахивая сине-желтыми флагами, приветствуя украинских солдат, освободивших южный город после восьми месяцев российской оккупации.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Местные власти поспешили установить сотовую связь, а группы по разминированию продолжали расчищать территорию, и местные жители праздновали, что они наконец-то освободились.

Они, завернутые в национальные украинские флаги, обнимали солдат и делали селфи с украинскими военнослужащими, несмотря на отсутствие воды и электричества.

Архив. Украинцы собрались в центре города, чтобы отпраздновать возвращение своего города Херсона, Украина, 12 ноября 2022 года.
Архив. Украинцы собрались в центре города, чтобы отпраздновать возвращение своего города Херсона, Украина, 12 ноября 2022 года. AP Photo

Херсон с довоенным населением около 300 000 человек был единственной региональной столицей, оккупированной Россией после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

В марте и апреле 2022 года жители Херсона провели масштабные акции протеста, требуя, чтобы российские войска покинули город.

Люди с украинскими флагами идут к российским армейским грузовикам во время митинга против российской оккупации в Херсоне, Украина, 20 марта 2022 года
Люди с украинскими флагами идут к российским армейским грузовикам во время митинга против российской оккупации в Херсоне, Украина, 20 марта 2022 года AP Photo

Украинские войска вытеснили войска РФ из города, но не из всей Херсонской области. Спустя три года после освобождения Херсона люди здесь свободны, но они живут в постоянной опасности.

Жизнь в условиях постоянных атак дронов

Херсонская область все еще частично оккупирована российскими войсками на левом берегу реки Днепр.

Город Херсон, расположенный на противоположном берегу реки, постоянно подвергается нападениям российских войск из-за его близости к оккупированной зоне и, следовательно, ограничений украинской ПВО.

Войска РФ регулярно наносят по городу интенсивные удары, и теперь беспилотники летают по небу над городом с разбитыми окнами и пустыми дворами.

Атаки российских беспилотников на Херсон стали настолько частыми, что жители называют стратегию Москвы по постоянным нападениям на гражданских лиц «сафари на людей».

Для защиты людей и гражданской инфраструктуры основные дороги, ведущие в центр Херсона, покрыты самодельными сетками.

Местные жители идут по улице, покрытой сеткой, защищающей от FPV-дронов, в прифронтовом городе Херсон на юге Украины, понедельник, 3 ноября 2025 года
Местные жители идут по улице, покрытой сеткой против дронов FPV, в прифронтовом городе Херсон на юге Украины, понедельник, 3 ноября 2025 года AP Photo

Американская актриса Анджелина Джоли недавно посетила Херсон, где встретилась с медицинским персоналом, семьями и волонтерами в одном из самых опасных регионов Украины.

Делясь впечатлениями в Instagram, Джоли сказала: «Угроза дронов была постоянным и многочисленным явлением. Вы слышите низкий гул в небе».

«Местные жители называют это «сафари на людей», когда дроны постоянно отслеживают, охотятся и терроризируют людей. В какой-то момент нам пришлось сделать паузу и подождать, пока над головой пролетит дрон».

«Я была в защитном снаряжении, и для меня это было всего пару дней. Здешние семьи сталкиваются с этим каждый день», — написала актриса.

По словам Джоли, люди делились с ней историями о психологических последствиях жизни в условиях постоянной угрозы и страха быть забытыми миром.

«Они переместили свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решив, что жизнь будет продолжаться. Было тяжело, но воодушевляюще наблюдать за этим», — добавила она.

Посетив Херсон в третью годовщину освобождения города, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные больницы ежедневно спасают людей, получивших ранения в результате атак российских беспилотников и артиллерии.

«В 11 учреждениях уже есть подземные больницы. Это важно, когда спасаются жизни людей, даже когда враг пытается их забрать».

Президент Украины заявил, что сегодня самая важная цель властей — укрепить оборону Херсона.

«Тысячи ударов российских беспилотников по этому городу ежемесячно — на самом деле такая угроза постоянна».

Киев пытается укрепить противовоздушную оборону Херсона с помощью стратегий борьбы с дронами и беспилотных систем до тех пор, пока российские войска остаются за Днепром, возле некогда оживленного южного города.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Атаки РФ на Донецкую и Херсонскую области Украины: есть жертвы и пострадавшие

Милан-Кортина : украинский спортсмен дисквалифицирован за шлем с изображениями погибших

Удар по арсеналу российской армии под Волгоградом нанесли украинские ракеты "Фламинго" - Генштаб ВСУ