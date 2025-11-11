Три года со дня освобождения Херсона: войска РФ ушли, но тысячи ударных дронов преследуют жителей

Президент Владимир Зеленский посетил прифронтовой город Херсон во вторник в ознаменование третьей годовщины освобождения украинскими войсками единственной региональной столицы, которую российским войскам удалось временно захватить после полномасштабного вторжения.
11 ноября 2022 года тысячи людей вышли на улицы и на главную площадь Херсона, размахивая сине-желтыми флагами, приветствуя украинских солдат, освободивших южный город после восьми месяцев российской оккупации.
Местные власти поспешили установить сотовую связь, а группы по разминированию продолжали расчищать территорию, и местные жители праздновали, что они наконец-то освободились.
Они, завернутые в национальные украинские флаги, обнимали солдат и делали селфи с украинскими военнослужащими, несмотря на отсутствие воды и электричества.
Херсон с довоенным населением около 300 000 человек был единственной региональной столицей, оккупированной Россией после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
В марте и апреле 2022 года жители Херсона провели масштабные акции протеста, требуя, чтобы российские войска покинули город.
Украинские войска вытеснили войска РФ из города, но не из всей Херсонской области. Спустя три года после освобождения Херсона люди здесь свободны, но они живут в постоянной опасности.
Жизнь в условиях постоянных атак дронов
Херсонская область все еще частично оккупирована российскими войсками на левом берегу реки Днепр.
Город Херсон, расположенный на противоположном берегу реки, постоянно подвергается нападениям российских войск из-за его близости к оккупированной зоне и, следовательно, ограничений украинской ПВО.
Войска РФ регулярно наносят по городу интенсивные удары, и теперь беспилотники летают по небу над городом с разбитыми окнами и пустыми дворами.
Атаки российских беспилотников на Херсон стали настолько частыми, что жители называют стратегию Москвы по постоянным нападениям на гражданских лиц «сафари на людей».
Для защиты людей и гражданской инфраструктуры основные дороги, ведущие в центр Херсона, покрыты самодельными сетками.
Американская актриса Анджелина Джоли недавно посетила Херсон, где встретилась с медицинским персоналом, семьями и волонтерами в одном из самых опасных регионов Украины.
Делясь впечатлениями в Instagram, Джоли сказала: «Угроза дронов была постоянным и многочисленным явлением. Вы слышите низкий гул в небе».
«Местные жители называют это «сафари на людей», когда дроны постоянно отслеживают, охотятся и терроризируют людей. В какой-то момент нам пришлось сделать паузу и подождать, пока над головой пролетит дрон».
«Я была в защитном снаряжении, и для меня это было всего пару дней. Здешние семьи сталкиваются с этим каждый день», — написала актриса.
По словам Джоли, люди делились с ней историями о психологических последствиях жизни в условиях постоянной угрозы и страха быть забытыми миром.
«Они переместили свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решив, что жизнь будет продолжаться. Было тяжело, но воодушевляюще наблюдать за этим», — добавила она.
Посетив Херсон в третью годовщину освобождения города, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные больницы ежедневно спасают людей, получивших ранения в результате атак российских беспилотников и артиллерии.
«В 11 учреждениях уже есть подземные больницы. Это важно, когда спасаются жизни людей, даже когда враг пытается их забрать».
Президент Украины заявил, что сегодня самая важная цель властей — укрепить оборону Херсона.
«Тысячи ударов российских беспилотников по этому городу ежемесячно — на самом деле такая угроза постоянна».
Киев пытается укрепить противовоздушную оборону Херсона с помощью стратегий борьбы с дронами и беспилотных систем до тех пор, пока российские войска остаются за Днепром, возле некогда оживленного южного города.