Три года со дня освобождения Херсона: войска РФ ушли, но тысячи ударных дронов преследуют жителей

11 ноября 2022 года тысячи людей вышли на улицы и на главную площадь Херсона, размахивая сине-желтыми флагами, приветствуя украинских солдат, освободивших южный город после восьми месяцев российской оккупации.

Местные власти поспешили установить сотовую связь, а группы по разминированию продолжали расчищать территорию, и местные жители праздновали, что они наконец-то освободились.

Они, завернутые в национальные украинские флаги, обнимали солдат и делали селфи с украинскими военнослужащими, несмотря на отсутствие воды и электричества.

Архив. Украинцы собрались в центре города, чтобы отпраздновать возвращение своего города Херсона, Украина, 12 ноября 2022 года. AP Photo

Херсон с довоенным населением около 300 000 человек был единственной региональной столицей, оккупированной Россией после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

В марте и апреле 2022 года жители Херсона провели масштабные акции протеста, требуя, чтобы российские войска покинули город.

Люди с украинскими флагами идут к российским армейским грузовикам во время митинга против российской оккупации в Херсоне, Украина, 20 марта 2022 года AP Photo

Украинские войска вытеснили войска РФ из города, но не из всей Херсонской области. Спустя три года после освобождения Херсона люди здесь свободны, но они живут в постоянной опасности.

Жизнь в условиях постоянных атак дронов

Херсонская область все еще частично оккупирована российскими войсками на левом берегу реки Днепр.

Город Херсон, расположенный на противоположном берегу реки, постоянно подвергается нападениям российских войск из-за его близости к оккупированной зоне и, следовательно, ограничений украинской ПВО.

Войска РФ регулярно наносят по городу интенсивные удары, и теперь беспилотники летают по небу над городом с разбитыми окнами и пустыми дворами.

Атаки российских беспилотников на Херсон стали настолько частыми, что жители называют стратегию Москвы по постоянным нападениям на гражданских лиц «сафари на людей».

Для защиты людей и гражданской инфраструктуры основные дороги, ведущие в центр Херсона, покрыты самодельными сетками.

Местные жители идут по улице, покрытой сеткой против дронов FPV, в прифронтовом городе Херсон на юге Украины, понедельник, 3 ноября 2025 года AP Photo

Американская актриса Анджелина Джоли недавно посетила Херсон, где встретилась с медицинским персоналом, семьями и волонтерами в одном из самых опасных регионов Украины.

Делясь впечатлениями в Instagram, Джоли сказала: «Угроза дронов была постоянным и многочисленным явлением. Вы слышите низкий гул в небе».

«Местные жители называют это «сафари на людей», когда дроны постоянно отслеживают, охотятся и терроризируют людей. В какой-то момент нам пришлось сделать паузу и подождать, пока над головой пролетит дрон».

«Я была в защитном снаряжении, и для меня это было всего пару дней. Здешние семьи сталкиваются с этим каждый день», — написала актриса.

По словам Джоли, люди делились с ней историями о психологических последствиях жизни в условиях постоянной угрозы и страха быть забытыми миром.

«Они переместили свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решив, что жизнь будет продолжаться. Было тяжело, но воодушевляюще наблюдать за этим», — добавила она.

Посетив Херсон в третью годовщину освобождения города, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные больницы ежедневно спасают людей, получивших ранения в результате атак российских беспилотников и артиллерии.

«В 11 учреждениях уже есть подземные больницы. Это важно, когда спасаются жизни людей, даже когда враг пытается их забрать».

Президент Украины заявил, что сегодня самая важная цель властей — укрепить оборону Херсона.

«Тысячи ударов российских беспилотников по этому городу ежемесячно — на самом деле такая угроза постоянна».

Киев пытается укрепить противовоздушную оборону Херсона с помощью стратегий борьбы с дронами и беспилотных систем до тех пор, пока российские войска остаются за Днепром, возле некогда оживленного южного города.