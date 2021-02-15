Вальсамоджа: энергетический переход

Идеи энергетического перехода, набирающие популярность в Европе, направлены, в частности, на отказ от использования в городах будущего ископаемого топлива. Возможным образцом уже сегодня служит итальянский городок Валсьамоджа, где построена школа, соответствующая этому требованию.

В здании школы, рассчитанной на 300 детей, весьма сложная энергетическая структура. Благодаря солнечным батареям и тепловым насосам здание полностью автономно, а освещение и обогрев регулируются здесь автоматически исходя из внешних условий. Рассказывает мэр города Даниэле Рушиньо:

– Мы взялись за уже начатый проект, полагая, что сможем преобразовать его, следуя принципам энергетического перехода, то есть построить школу с нулевым потреблением энергии, где не используется ископаемое топливо. Нам говорили, что мы рехнулись и что у нас ничего не выйдет. Но у нас получилось, мы смогли построить первую в Италии школу с нулевым потреблением энергии, где используются только возобновляемые источники.

– Такие места дают представление о нашем будущем – так здесь считают люди. – передаёт корреспондент Euronews Лука Паламара. –Они очень увлечены и уверены, что нашли способ осуществлять намеченное: принимая решения совместно. Не всем это удаётся, но у них получилось.

Энергетический переход означает также использование иных методов принятия решений, в основу которых ставится общественное благо, а не воля большинства.

– Осознавая проблемы, связанные с климатом и важность устойчивого развития, здесь смогли отказаться от исходного проекта и преобразовать его в полностью инновационный. – поясняет Кристиано Боттоне, сооснователь Transition Italia. – При этом мы действовали путём диалога, с пониманием стоящих проблем и исходя из общественного блага.

Благодаря этой инновационной форме демократии для жителей города была организована доставка на дом во время режима изоляции в период пандемии, а также внедрено европейское законодательство в отношении потребителей энергии.

Привычные демократические процессы оказались слишком медленными для противостояния нынешним и будущим вызовам. Пример небольшого итальянского городка демонстрирует, что перемены не только необходимы, но и возможны.