Италия хочет присутствовать на южном фланге командования НАТО

Рим недоволен назначением испанца Коломины спецпредставителем НАТО по южному соседству. Премьер Мелони считает, что этот пост должен занять итальянец.

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Назначение Хавьера Коломины специальным представителем НАТО по южному соседству вызвало сомнения в Риме. В письме, подписанном постоянным представителем Италии при Североатлантическом альянсе, содержится призыв к обновленному подходу к политике НАТО в регионе.

На недавнем саммите альянса в Вашингтоне итальянский премьер Джорджа Мелони подчеркнула стратегическую важность для НАТО южного региона, предложив отдать пост спецпредставителя по нему итальянцу.

Джанджакомо Каловини, глава фракции "Братьев Италии" в парламентском комитете по иностранным делам, внимательно следит за ситуацией. Он поделился своими надеждами на то, что когда Марк Рютте приступит к исполнению своих функций в качестве генерального секретаря НАТО, все изменится, и роль Италии будет признана.

Джанджакомо Каловини, депутат парламента от "Братьев Италии":

"Давайте попробуем вспомнить, как все было. На саммите НАТО в Вашингтоне премьер-министр Джорджа Мелони подчеркнула, что Средиземноморский регион и Африканский континент имеют решающее значение не только для Италии и ЕС, но и для всего альянса. Вскоре, в октябре, Марк Рютте вступит в должность нового генерального секретаря НАТО. Рютте поддерживает прекрасные отношения с Мелони. Мы очень надеемся, что произойдут изменения, и что южным регионом будет заниматься спецпредставитель итальянец. Крайне важно, чтобы вопросы Африки и Средиземноморья оказались в центре внимания. Если ответственным лицом окажется итальянец, это будет лучше для нас, но важно и то, что точка зрения Мелони получит признание".

И министр обороны Италии Крозетто, и вице-премьер Таяни не скрывали своего разочарования решением Столтенберга. Оппозиционные силы заявляют, что этот последний случай говорит о падении авторитета Рима на международной арене.

Роберто Ардитти, политолог и главный редактор Formiche.net:

"Министр обороны Италии много жаловался на это назначение и на то, что для этой части Средиземноморского региона был выбран испанец, а не итальянец, но этот выбор должен быть подтвержден новым балансом сил внутри НАТО и новым составом НАТО во главе с генеральным секретарём Марком Рютте. Но, несмотря на это, НАТО менее чувствительна к политике, в отличие от того, что предполагают публичные дебаты здесь, в Италии. НАТО ценит инвестиции, наличие рабочей силы, ресурсов и ноу-хау. Я думаю, что Италия должна сделать больше на этом фронте".

Правительство Мелони считает, что присутствие Италии на южном фланге командования НАТО имеет решающее значение для укрепления миграционной политики страны и ее стратегической роли на африканском континенте.