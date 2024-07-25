Италия хочет присутствовать на южном фланге командования НАТО

Рим недоволен назначением испанца Коломины спецпредставителем НАТО по южному соседству. Премьер Мелони считает, что этот пост должен занять итальянец.
Назначение Хавьера Коломины специальным представителем НАТО по южному соседству вызвало сомнения в Риме. В письме, подписанном постоянным представителем Италии при Североатлантическом альянсе, содержится призыв к обновленному подходу к политике НАТО в регионе.
На недавнем саммите альянса в Вашингтоне итальянский премьер Джорджа Мелони подчеркнула стратегическую важность для НАТО южного региона, предложив отдать пост спецпредставителя по нему итальянцу.
Джанджакомо Каловини, глава фракции "Братьев Италии" в парламентском комитете по иностранным делам, внимательно следит за ситуацией. Он поделился своими надеждами на то, что когда Марк Рютте приступит к исполнению своих функций в качестве генерального секретаря НАТО, все изменится, и роль Италии будет признана.
Джанджакомо Каловини, депутат парламента от "Братьев Италии":
"Давайте попробуем вспомнить, как все было. На саммите НАТО в Вашингтоне премьер-министр Джорджа Мелони подчеркнула, что Средиземноморский регион и Африканский континент имеют решающее значение не только для Италии и ЕС, но и для всего альянса. Вскоре, в октябре, Марк Рютте вступит в должность нового генерального секретаря НАТО. Рютте поддерживает прекрасные отношения с Мелони. Мы очень надеемся, что произойдут изменения, и что южным регионом будет заниматься спецпредставитель итальянец. Крайне важно, чтобы вопросы Африки и Средиземноморья оказались в центре внимания. Если ответственным лицом окажется итальянец, это будет лучше для нас, но важно и то, что точка зрения Мелони получит признание".
И министр обороны Италии Крозетто, и вице-премьер Таяни не скрывали своего разочарования решением Столтенберга. Оппозиционные силы заявляют, что этот последний случай говорит о падении авторитета Рима на международной арене.
Роберто Ардитти, политолог и главный редактор Formiche.net:
"Министр обороны Италии много жаловался на это назначение и на то, что для этой части Средиземноморского региона был выбран испанец, а не итальянец, но этот выбор должен быть подтвержден новым балансом сил внутри НАТО и новым составом НАТО во главе с генеральным секретарём Марком Рютте. Но, несмотря на это, НАТО менее чувствительна к политике, в отличие от того, что предполагают публичные дебаты здесь, в Италии. НАТО ценит инвестиции, наличие рабочей силы, ресурсов и ноу-хау. Я думаю, что Италия должна сделать больше на этом фронте".
Правительство Мелони считает, что присутствие Италии на южном фланге командования НАТО имеет решающее значение для укрепления миграционной политики страны и ее стратегической роли на африканском континенте.