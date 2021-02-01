Более 5 тысяч задержанных на акциях в поддержку Навального

Более 5 100 человек задержаны в ходе манифестаций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в воскресенье в 90 городах России, сообщает ОВД-ИНфо.

В Москве задержали более 1600 участников несанкционированной акции. Её организаторы призывали собраться в полдень на Лубянской площади. Но полиция оцепила подходы к ней и начала задерживать людей на близлежащих станциях метро.

В итоге те, кому удалось собраться в центре столицы, устроили шествие от Комсомольской площади до СИЗО "Матросская Тишина", где содержится оппозиционный политик. По дороге они перекрывали улицы, в связи с чем возбуждено уголовное дело, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Правозащитники говорят о непропорциональном применении силы: по данным ОВД-Инфо, при задержании пострадали более 50 человек.

"Подбежали, с первых, сразу дубинками начали, просто в спину ударили, - рассказывает житель Москвы Виктор. - Мы шли спокойно, руки вниз, подходит и просто бьёт. Я не понял: за что меня ударили, почему"...

"Это просто край уже, это невозможно! И я ждала этого момента, когда наконец-то люди восстанут, когда что-то уже начнется, митинг или что-то. Но это только начало, я считаю, в дальнейшем будет еще хлеще,"- говорит ещё одна москвичка Анна.

Среди задержанных в разных городах России более 90 журналистов. Сообщается о двух пострадавших в ходе манифестаций сотрудниках Росгвардии - в Москве и Санкт-Петербурге.

В понедельник утром в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что та поддержит в Симоновском суде представление Федеральной службы исполнения наказаний о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Здесь напомнили, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки 24 сентября 2020 года из берлинской клиники Charité "полностью уклонился от предусмотренного законом контроля".