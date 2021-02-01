Генпрокуратура России настаивает на заключении Алексея Навального

Генпрокуратура России обещает добиваться реального заключения основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Этот вопрос во вторник должен рассмотреть Симоновский суд Москвы по представлению Федеральной службы исполнения наказаний, которая просит изменить приговор политику по делу о мошенничестве со средствами «Ив Роше».

В декабре 2014 Алексею Навальному назначили 3,5 года лишения свободы условно. Его брата Олега на тот же срок отправили в колонию общего режима. По версии следствия, обвиняемые обманом убедили руководство «Ив Роше» заключить со связанной с ними компанией договор о транспортных услугах по завышенным тарифам.

В связи с предстоящим рассмотрением Симоновским районным судом г. Москвы представления Уголовно-исполнительной инспекции... Posted by Генеральная прокуратура РФ on Monday, February 1, 2021

Фигуранты дела настаивают на своей невиновности. Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, а Россия выплатила Навальному компенсацию за нарушение права на справедливый суд. Тем не менее президиум Верховного суда отменять приговор не стал.

ФСИН заявляет, что Алексей Навальный нарушил порядок учёта осуждённых, в частности, когда находился в Германии. В августе политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите» в состоянии комы после отравления. Европейские лаборатории и Организация по запрещению химического оружия установили, что он пострадал от действия боевого химического вещества «Новичок».

17 января Навальный вернулся в Москву вопреки угрозам уголовного преследования. На паспортном контроле его задержали, на следующий день Химкинский суд на заседании в отделе полиции санкционировал арест основателя ФБК.

По словам Навального, Кремль таким образом мстит ему за то, что не смог убить. В поддержку основателя ФБК выступили Соединённые Штаты и Евросоюз.

Правительство Германии снова призывает российские власти немедленно освободить господина Навального и прояснить обстоятельства его отравления на российской территории. Мартина Фиетц официальный представитель правительства Германии

После ареста Навального в России прошли крупнейшие за последние годы несанкционированные уличные манифестации. Соратники политика анонсировали новые акции в его поддержку в день судебных слушаний 2 февраля.