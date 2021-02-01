Юлию Навальную оштрафовали

Щербинский суд Москвы признал супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию виновной в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта. Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Навальная была задержана накануне во время шествия к СИЗО "Матросская Тишина", где содержится ее супруг.

Затем ее доставили в ОМВД "Щербинский" в Новой Москве и отпустили под обязательство о явке. Защита Навальной считает необоснованным и незаконным решение суда и намерена его обжаловать в Мосгорсуде.

В день новых несанкционированных протестов Юлия обратилась к своим подписчикам в Instagram. Она разместила семейную фотографию, сопроводив ее комментарием, что двое на этом снимке "арестованы без всякой видимости закона".