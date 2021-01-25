"Так поступают террористы": Владимир Путин осудил акции в поддержку Навального

Владимир Путин прокомментировал массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, подчеркнув, что "так политика не делается, во всяком случае ответственная".

"Все события подобного рода, о которых я сейчас говорил, никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики", - сказал он во время онлайн-встречи с учащимся вузов по случаю дня российского студенчества.

По его словам, граждане России имеют право на выражение своего мнения, но должны делать это законными средствами, равно как и сотрудники правоохранительных органов тоже должны следовать закону. "Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом", - отметил он, добавив, что "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

Владимир Путин также сослался на примеры из российской истории, "когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения".

Во время встречи со студентами президент подчеркнул, что "ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних". "Так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое", - сказал он.

Путин напомнил, что и в новейшей российской истории был прецедент, когда в 1993 году танки стреляли по зданию Верховного совета. "Стреляли из танков. Прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно. Совсем молодые люди, если школьники, то они этого не видели и не слышали. - сказал он. - Но люди повзрослее должны это знать, должны помнить и ни в коем случае, особенно ответственные люди, не должны этого допускать".

Ранее власти осудили агитационную кампанию оппозиции в социальных сетях, обвинив Навального в целенаправленном привлечении к митингам несовершеннолетних. Оппозиция назвала высказывания властей "пропагандой".

В субботу по всей России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального, задержанного по возвращении в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". По информации "ОВД Инфо", при разгоне акций были задержаны более 3700 человек. Правозащитники получили десятки жалоб на побои при задержании и неправомерные действия полиции.

Задержание протестующего в Москве. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Наиболее массовой была демонстрация в Москве, где на улицы вышли до нескольких десятков тысяч сторонников Навального, требовавших освободить политика. Также звучали лозунги за смену власти в стране. Акция началась на Тверской улице в центре города, а завершилась фактически у изолятора "Матросская тишина", где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией.

Выступления сопровождались стычками между полицией и протестующими. В Следственном комитете сообщают о ряде уголовных дел против задержанных, - по статьям о насилии в отношении полицейских, уничтожении имущества и хулиганстве.

В Санкт-Петербурге люди прорвали оцепление и вышли на Невский проспект, частично перекрыв проезжую часть. В Хабаровске, Иркутске, Владивостоке в акциях в поддержку Навального приняли участие сотни людей.

Соратники Навального объявили о новых манифестациях в грядущие выходные и второго февраля, когда суд, как ожидается, рассмотрит вопрос об отмене условного срока Навальному.