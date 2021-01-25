"Решили промыть мозги наших граждан"

Дворец в Геленджике, о котором рассказывает фильм, выпущенный Фондом борьбы с коррупцией, не принадлежит ни Владимиру Путину, ни его родственникам: об этом сам российский президент сообщил на видеоконференции с учащимися российских вузов, которая была посвящена Дню студента.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. Так или иначе, сейчас просто удобный случай, всё скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан", — рассказал российский президент.

В администрации главы государства информацию из фильма опровергли сразу после его выхода.

Тем не менее, одним из символов манифестаций сторонников Алексея Навального стал туалетный ёршик: по словам авторов ленты, во дворце есть такое изделие, купленное за 62 тысячи рублей — в полтора раза больше, чем средняя официальная зарплата в России.