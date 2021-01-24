ЕС вступился за сторонников Алексея Навального

ЕС вступился за сторонников Алексея НавальногоКомментарии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил российские власти за разгон акций сторонников Алексея Навального. Глава европейской дипломатии назвал «непропорциональным» применение силы сотрудниками полиции и отметил, что уже в понедельник министры иностранных дел стран ЕС обсудят дальнейшие шаги Брюсселя в связи со сложившейся ситуацией.
Полицейское насилие в России осудили также Великобритания и США. Госдепартамент призвал освободить всех задержанных за участие в уличных демонстрациях и Алексея Навального.
При разгоне субботних акций в России были задержаны более 3200 человек, — сообщает «ОВД Инфо». Правозащитники получили несколько десятков жалоб на побои при задержании. Наиболее массовой была демонстрация в Москве, где по разным оценкам на улицы вышли до нескольких десятков тысяч сторонников Навального. Они требовали освободить политика, звучали также лозунги за смену власти в стране.
Акция началась на Тверской улице в центре города, а завершилась фактически у изолятора «Матросская тишина», где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией. Выступления сопровождались стычками между полицией и протестующими. В Следственном комитете сообщают о ряде уголовных дел против задержанных, — по статьям о насилия в отношении полицейских, уничтожении имущества и хулиганстве.