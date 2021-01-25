ЕС не исключает новых антироссийских санкций

Акции протеста в России и ситуация вокруг Алексея навального станет одной из главных тем, которые в Брюсселе обсудят главы МИДов стран ЕС. Дипломаты не исключили, что коснутся и новых санкций, связанных с происходящим. Евросоюз ещё накануне выступил с решительным осуждением действий российского руководства и силовиков.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС:

"В первую очередь, мы рассмотрим тревожные события в России. Сообщается, что были задержаны более трёх тысяч человек. Это нас очень беспокоит, как и напряжённость вокруг Навального. Вот почему мы начнем с этого вопроса".

Глава МИДа Германии Хайко Маас в понедельник заявил, что "все, кто мирно протестовал, должны быть незамедлительно отпущены на свободу".

По последним подсчётам ОВД-инфо, во время акций по всей стране были задержаны более 3700 человек, из них более 1450 в Москве. Самому младшему, по данным российских СМИ, — 9 лет. Большинство из них были отпущены в течение нескольких часов.

Ранее ЕС выступал с призывом освободить Алексея Навального, задержанного сразу после прибытия в Москву неделю назад.